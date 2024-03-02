Aydın Nazilli İlçesinde Kocakesik Mahalle Camii dualarla ibadete açıldı

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Aydın Nazilli İlçesinde yapımı tamamlanan Kocakesik Mahalle Camii dualarla ibadete açıldı.

Aydınlı hayırseverler ve cami derneği tarafından yapımı tamamlanan Kocakesik Mahalle Camii için açılış töreni düzenlendi. Açılışta konuşan İl Müftüsü Hasan Güneş, "Müminlerin beş vakit bir araya geldiği, bir şehrin huzuruna vesile olan, Beytullah'ın bir şubesi olan ve açılışını yaptığımız Kocakesik Camimizi Aydın'ımıza hayırlı olsun. Rabbimiz Kur'an-ı Kerimde 'Allah'ın mescidlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazını kılan, zekatını veren ve yalnız Allah'tan korkup çekinen kimseler imar edebilirler. İşte bunların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur.' buyuruyor. Rabbimizin övgüsüne mazhar olmak için bu güzel eseri şehrimize kazandıran hayırseverlerimize ve camimizin inşasında emeği geçen tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Camimizin mahalle sakinlerine hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Protokol konuşmaları sonrası Nazilli İlçe Müftüsü Selami Bayrakçi'nin yaptığı duanın ardından caminin açılışı gerçekleştirildi. Açılış sonrası gelen vatandaşlara keşkek ikramında bulunuldu.

Törene Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş, Nazilli İlçe Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, siyasi parti temsilcileri, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - AYDIN