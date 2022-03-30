Aydın Oda ve Borsaları Müşterek Toplantısı Aydın Ticaret Borsası'nda gerçekleşti - Son Dakika

Aydın İli Oda Borsaları Müşterek Toplantısı Aydın Ticaret Borsası ev sahipliğinde Aydın Sanayi Odası, Aydın Ticaret Odası, Didim Ticaret Odası, Kuşadası Ticaret Odası, Nazilli Ticaret Borsası, Nazilli Ticaret Odası, Söke Ticaret Borsası ve Söke Ticaret Odası'nın katılımıyla gerçekleşti.

Aydın İli Oda/Borsa başkanlarının, yönetim kurulu ve meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda Aydın'ın ortak sorunları ve çözüm önerileri görüşülerek istişarelerde bulunuldu.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur'un açış konuşmalarıyla başlayan müşterek toplantısında, Aydın İli Oda/ Borsa başkanları, il genelinde ve ilçelerinde gerçekleşen tarım, turizm, sanayi, ihracat ve ticari faaliyetler gibi birçok konu başlıklarına değinerek yaşanılan sorunlara yönelik atılması gereken adımlar konusunda görüşlerini paylaştı. Müşterek toplantısında, Oda/Borsa üyelerinin ve Aydın ilinin yaşanılan olumsuzluklardan azami ölçüde etkilenmesine fırsat oluşturacak iş birliği çalışmalarının önemine ve devamlılığına vurgu yapıldı.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Aydın ili düzeyinde kentin marka değerinin artmasına ve ekonomisinin kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla yapılacak olan yatırımların, üyelerin menfaatine yönelik sürdürülecek çalışmaların, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği başta olmak üzere, yetkili mercilere iletilmesi noktasında oda/borsaların üzerine düşen sorumluluğu dile getirdi.

Tarım, turizm, Aydın Çıldır Havaalanı'nın mevcut durumu, Efeler ilçesinde yapılması planlanan fuar alanı, ulaşım, ihracat, girdi maliyetleri, prim destekleri ve yatırımlar gibi birçok konuların istişare edildiği müşterek toplantısının ardından hazırlanacak olan nihai raporun yetkili mercilere ivedilikle iletilmesi konusunda karar kılındı.

Aydın İli Oda/Borsaları Müşterek Toplantısı'na Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A.Bahri Erdel, Meclis Başkan Yrd. Ahmet Şenel ve Rıza Uyar, Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen, Yönetim Kurulu Üyeleri Abdülkadir Yıldız, Yakup Er, Kazım Günaydın, Meclis Üyeleri Cihan Can, Mustafa Akdam, Adem Türkmen, Ali Çevik ve Mehmet Ali Avcu, Aydın Sanayi Odası Meclis Başkanı Gökhan Maraş, Aydın Ticaret Odası Meclis Başkanı Coşkun Cerit, Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ülken, Didim Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Erbaş, Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, Nazilli Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yaşar Oğuz Baysal, Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Kırlıoğlu, Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nejat Sağel ve Söke Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kutlay iştirak etti. - AYDIN