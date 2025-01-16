Aydın Sanayi Esnafından Hayır Yemeği - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Aydın Sanayi Esnafından Hayır Yemeği

Aydın Sanayi Esnafından Hayır Yemeği

Aydın 1. Sanayi sitesi esnafı, geleneksel hayır yemeğinin ikincisini düzenledi. Birlik ve beraberlik vurgulandı.

16.01.2025 14:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın 1. Sanayi sitesi, üst sanayi esnafları geleneksel hale getirdikleri hayır yemeğinin ikincisini gerçekleştirdi.

Uzun yıllardır sanayide esnaflık yapan lokantacı Ahmet usta öncülüğünde 1. Sanayi sitesi, üst sanayi esnafları geleneksel hale getirdikleri bin kişilik hayır yemeğinin ikincisini düzenledi. Tüm sanayi esnafının bir arada birlik, beraberlik ve yardımlaşma amacıyla düzenlenen hayır yemeğinin her yıl aynı tarihte gerçekleştirilerek geleneksel hale getirilmesi planlanıyor. Hayır yemeğinin, birlik ve beraberlik amacıyla yapıldığını dile getiren lokantacı Ahmet Usta; "Biz sanayi esnafı olarak bir hayır yemeği düzledik. Bugün burada herkesin bir hayrı dokunuyor. Yemek dağıtımına da başladık. Bin kişilik bir yemek bu. İnşallah geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz" dedi.

"Sanayi esnafımız alçak gönüllüdür"

Aydın'daki sanayi sitesi esnafının hassasiyetine vurgu yapan Aydın Esnaflar ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muhammet Ali Künkcü; "Bizim sanayi sitesi esnafımız bir o kadar mütevazi, bir o kadar alçak gönüllüdür. Geldikleri yeri de hiçbir zaman unutmadılar. Böyle konularda çok hassas ve hayırseverlerdir. Kendilerini de tebrik ediyorum. Hep beraber sanayi sitesi ailesi olarak bu geleneği devam ettireceğiz" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Ahmet Usta, Etkinlik, 3-sayfa, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın Sanayi Esnafından Hayır Yemeği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:01 ’’Aktif siyaseti bırakacağım’’ diyen Soylu planını açıkladı ''Aktif siyaseti bırakacağım'' diyen Soylu planını açıkladı
15:23 Süper Lig’de bu haftadan itibaren yabancı VAR hakemleri görev yapacak Süper Lig'de bu haftadan itibaren yabancı VAR hakemleri görev yapacak
14:47 2025 yılı yatırım programında en yüksek pay ulaştırma ve eğitime verilecek 2025 yılı yatırım programında en yüksek pay ulaştırma ve eğitime verilecek
14:47 Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket
13:48 Sahte içkiden ölen kişinin büfeden alışveriş yaptığı anlar ortaya çıktı Sahte içkiden ölen kişinin büfeden alışveriş yaptığı anlar ortaya çıktı
22:29 Cristiano Ronaldo’ya futbol tarihin de eşi benzeri görülmemiş teklif Cristiano Ronaldo'ya futbol tarihin de eşi benzeri görülmemiş teklif
22:10 Hamas’ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı
22:09 Joe Biden’dan anlaşma sonrası ilk açıklama: İsrail bizim sayemizde ateşkes dedi Joe Biden'dan anlaşma sonrası ilk açıklama: İsrail bizim sayemizde ateşkes dedi
21:50 İmzaların atılması an meselesi: Galatasaray’a Wilfried Zaha piyangosu vurdu İmzaların atılması an meselesi: Galatasaray'a Wilfried Zaha piyangosu vurdu
21:47 21 yıl sonra kritik ziyaret Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara’da konuk edecek 21 yıl sonra kritik ziyaret! Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da konuk edecek
21:42 RTÜK, Zahide Yetiş’in programındaki skandala ilişkin inceleme başlattı RTÜK, Zahide Yetiş'in programındaki skandala ilişkin inceleme başlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 16:34:15. #1.11#
SON DAKİKA: Aydın Sanayi Esnafından Hayır Yemeği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.