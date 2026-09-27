Aydın Şehir Hastanesi Başhekimi, acil servisteki pratisyen hekimlerle buluştu

Aydın Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özlem Özbağçıvan, Acil Serviste görev yapan pratisyen hekimlerle bir araya gelerek servis hizmetlerinin işleyişi ve sunumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Aydın Şehir Hastanesinde sağlık hizmetlerinin işleyişine yönelik değerlendirmeler sürerken, Başhekim Prof. Dr. Özlem Özbağçıvan, Acil Serviste görev yapan pratisyen hekimlerle buluştu. Hastane yöneticilerinin de katıldığı görüşmede, Acil Serviste yürütülen hizmetlerin işleyişi ele alındı.

Gerçekleştirilen buluşmada Acil Serviste sunulan sağlık hizmetlerinin mevcut durumu değerlendirilirken, hizmet sunumuna ilişkin konular üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu. Acil Serviste görev yapan hekimlerin çalışma süreçlerine ilişkin değerlendirmelerin de ele alındığı görüşmede, sağlık hizmetlerinin işleyişine yönelik konular değerlendirildi.

Başhekim Prof. Dr. Özlem Özbağçıvan, Acil Serviste görev yapan pratisyen hekimlere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Özbağçıvan, sağlık hizmetlerinin yürütülmesine sağladıkları katkılardan dolayı hekimlere teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi.

Hastane yöneticilerinin de yer aldığı buluşma, Acil Servis hizmetlerinin işleyişine ilişkin değerlendirmelerin yapılmasının ardından sona erdi.