Aydın Şehir Hastanesi'nde Hasta Hakları Günü'nde yöneticiler hastaları ziyaret etti - Son Dakika
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Aydın Şehir Hastanesi'nde Hasta Hakları Günü'nde yöneticiler hastaları ziyaret etti

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Aydın Şehir Hastanesi\'nde Hasta Hakları Günü\'nde yöneticiler hastaları ziyaret etti
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Aydın Şehir Hastanesi'nde Hasta Hakları Günü kapsamında bilgilendirme standı kurularak vatandaşlara hasta hakları anlatıldı ve broşür dağıtıldı. Hastane yöneticileri servislerdeki hastaları ziyaret edip görüş ve taleplerini dinledi, hastalara karanfil takdim etti.

Aydın Şehir Hastanesi'nde Hasta Hakları Günü kapsamında düzenlenen etkinliklerde vatandaşlar hasta hakları konusunda bilgilendirilirken, hastanede tedavi gören hastalara da karanfil takdim edildi.

Aydın Şehir Hastanesi'nde Hasta Hakları Günü dolayısıyla çeşitli farkındalık etkinlikleri gerçekleştirildi. Hastanede kurulan bilgilendirme standında vatandaşlara hasta hakları konusunda bilgi verilerek bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanırken sahip oldukları haklar konusunda bilinçlenmelerine yönelik gerçekleştirilen etkinlikte, hasta haklarının sağlık hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkat çekildi. Aydın Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özlem Özbağçıvan ve hastane yöneticileri de bilgilendirme standını ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Etkinlikler kapsamında hastane yöneticileri, servislerde tedavi gören hastaları da ziyaret etti. Hastalarla yakından ilgilenen hastane yönetimi, hasta haklarına ilişkin bilgilendirmelerde bulunarak hastaların görüş ve taleplerini dinledi. Samimi sohbetlerin gerçekleştirildiği ziyaretlerde hastalara karanfil takdim edildi.

Hasta haklarına saygı, hasta memnuniyeti ve insan odaklı sağlık hizmeti anlayışının önemine dikkat çekilen etkinliklerde, kaliteli sağlık hizmetinin yalnızca tedavi süreciyle sınırlı olmadığı, hastaların haklarının korunması ve kendilerine değer verildiğinin hissettirilmesinin de büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Kaynak: İHA
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