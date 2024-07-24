Aydın Söke'de Balık Çiftliklerine Denetim - Son Dakika
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Aydın Söke'de Balık Çiftliklerine Denetim

Aydın Söke\'de Balık Çiftliklerine Denetim

Aydın'ın Söke ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kapsamlı denetimlerde, ilçe sınırları içindeki tüm balık çiftliklerinin mevzuata uygunluğu kontrol edildi. Denetimlerde çiftliklerin su kalitesi, balık sağlığı, iklim şartları ve üretim ayrıntıları incelendi. Denetimlerin balıkçılık sektörünün düzenli ve sağlıklı bir şekilde gelişmesi için büyük önem taşıdığı belirtildi.

24.07.2024 10:07
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Aydın'ın Söke ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından balık çiftliklerine yönelik kapsamlı bir denetim yapıldı. 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında yapılan bu denetimlerde, ilçe sınırları içindeki tüm balık çiftliklerinin mevzuata uygunluğu kontrol edildi.

Denetimler sırasında çiftliklerin su kalitesi, balık sağlığı, iklim şartları ve üretim ayrıntıları ayrıntılı bir şekilde incelendi. Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, balık üreticilerine yasal mevzuat ve sürdürülebilir balıkçılık uygulamaları hakkında bilgilendirmelerde bulunurken, denetimlerin balıkçılık sektörünün düzenli ve sağlıklı bir şekilde gelişmesi için büyük önem taşıdığını belirtti. Ayrıca, mevzuata uymayan işletmelere gerekli yasal işlemlerin uygulanacağı ifade edildi. Bu tür denetimlerin düzenli aralıklarla devam edeceği belirten yetkililer, balıkçılık sektörünün gelişimini destekleyeceklerini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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