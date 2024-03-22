Aydın Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi\'nde Hemşire Hayatını Kaybetti

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Aydın Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan 35 yaşındaki Fazilet Oktan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Dahiliye Servisi'nde hemşire olarak görev yapan 35 yaşındaki Fazilet Oktan, bir süredir Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi görüyordu. İki çocuk annesi Fazilet hemşire tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Fazilet hemşirenin hayatını kaybetmesi Sökeli meslektaşlarını, ailesini ve sevenlerini üzdü. Fazilet hemşirenin cenazesinin bugün Söke'de çalıştığı hastanede yapılacak olan törenin ardından defnedileceği öğrenildi.

"Sağlık Müdürlüğü başsağlığı mesajı yayımladı"

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul başsağlığı dileğinde bulunarak "Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi personelimiz Fazilet Oktan'ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Merhumeye Allah'tan rahmet başta ailesi olmak üzere sevenleri ve sağlık camiamıza baş sağlığı diliyorum" dedi. - AYDIN