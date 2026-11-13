Aydın Sultanhisar'da Kaymakam Ateş, öğrencilerin eğitim hedeflerini dinledi - Son Dakika
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Aydın Sultanhisar'da Kaymakam Ateş, öğrencilerin eğitim hedeflerini dinledi

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Aydın Sultanhisar\'da Kaymakam Ateş, öğrencilerin eğitim hedeflerini dinledi
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Aydın Sultanhisar'da 'Misafirim Kaymakamım' projesi kapsamında Kaymakam Ali Ekber Ateş, öğrencilerin evine konuk oldu. Ateş, öğrencilerin eğitim durumu ve hedeflerini dinleyip ailelere teşekkür etti.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde hayata geçirilen "Misafirim Kaymakamım" projesi kapsamında Kaymakam Ali Ekber Ateş, öğrencilerin evlerine konuk olarak eğitim hayatları ve gelecek hedefleri hakkında sohbet etti.

Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Madran ve öğretmenlerle birlikte proje kapsamında öğrenciler Alara Dağlı ve Kerem Kemiksiz' in aileleriyle bir araya geldi. Aile ortamında gerçekleşen buluşmada öğrencilerle yakından ilgilenen Kaymakam Ateş, çocukların eğitim durumları ve gelecek hedefleri hakkında bilgi aldı. Öğrencilerle sohbet ederek düşüncelerini dinleyen Ateş, eğitim hayatlarında başarılı olmaları temennisinde bulundu. Misafirperverliklerinden dolayı öğrenci ailelerine teşekkür eden Kaymakam Ateş, öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Kaynak: İHA
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