Aydın Ticaret Borsası Başkanı Çondur, zeytin alanları ile ilgili kararı değerlendirdi - Son Dakika
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Aydın Ticaret Borsası Başkanı Çondur, zeytin alanları ile ilgili kararı değerlendirdi

08.03.2022 15:12
Aydın Ticaret Borsası Başkanı Çondur, zeytin alanları ile ilgili kararı değerlendirdi

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, zeytinlik alanlarında madencilik faaliyetlerine izin verilmesine ilişkin Resmi Gazete 'de yayımlanan Maden Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, zeytinlik alanlarında madencilik faaliyetlerine izin verilmesine ilişkin Resmi Gazete 'de yayımlanan Maden Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Resmi Gazete 'de yayımlanan yönetmeliğe ilişkin değerlendirmede bulunan Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, zeytin üretiminin başta ilimiz ekonomisi olmak üzere ülkemiz ekonomisine önemli katma değer sağladığını ifade ederek Resmi Gazete 'de yayımlanan bu kararın üretimi olumsuz etkileyeceğini belirtti. Ülkemiz sofralık zeytin üretiminin yüzde 11'ini Aydın'ın tek başına ürettiğini belirten Çondur, "İlimizin en önemli geçim kaynaklarından olan ülkemiz ekonomisine önemli miktarda döviz sağlayan zeytinliklerin, maden şirketlerinin yağmasına açılması kabul edilemez. Resmi Gazete 'de yayımlanan yönetmelikte, maden şirketlerinin faaliyetleri sonrasında zeytinlik alanlarını rehabilite ederek eski haline döndüreceklerini taahhüt etmesi şartı koşulmuştur, ancak asırlık zeytin ağaçlarının kesilmesi ve tahrip edilen zeytin ağaçlarının eski haline dönmesi beklenemez. Bu yönetmelik ile zeytin alanlarının madencilik faaliyetlerine açılması zeytin alanlarında verimliliğinin düşmesine hatta üretimin sonlanmasına sebebiyet verir. Enerji üretiminde kamu yararı gözetilirken tarımsal alanlarında korunması önemlidir. Zira tarımsal alanların yanlış uygulamalar sonucu tahribatı ileriki dönemlerde bir gıda krizine yol açabilir ve geri dönüşü olmayan sonuçlara sebebiyet verebilir. Dünyanın gıda krizi ile karşı karşıya kaldığı böyle bir dönemde ülke olarak bizim milli servetimiz olan zeytinimiz başta olmak üzere ülkemizin tarımsal ürünlerine daha çok sahip çıkmamız ve dışa bağımlılıktan kurtulmamız gerekir. Bu nedenle yönetmeliğin durdurulmasını, ülkemizin verimli tarım topraklarının madencilik faaliyetlerinden korunmasını ilgili makamlardan talep ediyoruz " dedi. - AYDIN

Aydın Ticaret Borsası Başkanı Çondur, zeytin alanları ile ilgili kararı değerlendirdi

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Ticaret, Gazete, Maden, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aydın Ticaret Borsası Başkanı Çondur, zeytin alanları ile ilgili kararı değerlendirdi - Son Dakika


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