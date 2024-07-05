Aydın Ülkü Ocakları, Merih Demiral'a destek mesajı verdi

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Avusturya maçında attığı golü 'bozkurt' işareti yaparak kutlayan Türkiye Milli Takım oyuncusu Merih Demiral'ın UEFA'dan 2 maç ceza alması üzerine Aydın Ülkü Ocakları Başkanlığı astığı pankartla Demiral'a destek mesajı verdi.

EURO 2024 son 16 turundaki Türkiye-Avusturya maçında attığı golün ardından 'bozkurt' işareti yaparak gol sevincini yaşayan Merih Demiral'a UEFA'dan 2 maç ceza geldi. Verilen cezaya ülke genelinde tepkiler yağarken bir tepki de Aydınlı ülkücülerden geldi. Aydın Ülkü Ocakları İl Başkanlığı, hazırladığı "Türk olmak zordur. Çünkü dünya ile savaşırsın. Türk olmamak daha zordur. Çünkü Türk ile savaşırsın" yazılı pankartla cezaya tepki göstererek, Merih Demiral'a destek mesajı verdi.

Pankartın asılmasının ardından açıklama yapan Ülkü Ocakları Aydın İl Başkanı Hakan Karakuş, "Merih Demiral, milli formamızla gösterdiği performans ve bozkurt işaretiyle Türk milletine olan bağlılığını ifade etmiştir. Ona verilen bu ceza, milli kimliğimizin ve sembollerimizin hedef alındığını gösteriyor. Türk milleti olarak onun yanındayız ve ona yapılan haksızlığı kabul etmiyoruz. Bozkurt işareti, Türk milletinin tarihi ve kültürel bir sembolüdür. Ay-Yıldızlı formayı taşıyan sporcularımızı her zaman destekleyeceğiz" dedi. - AYDIN