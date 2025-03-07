Aydın Valiliği'nden Suç Oranı Açıklaması - Son Dakika
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Aydın Valiliği'nden Suç Oranı Açıklaması

Aydın Valiliği\'nden Suç Oranı Açıklaması

Aydın Valiliği, suç oranının en yüksek il olduğu iddialarının asılsız olduğunu açıkladı.

07.03.2025 09:33
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Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada bazı basın yayın organlarında çıkan ve TÜİK verilerine dayandırılarak Türkiye'nin suç oranının en yüksek ilinin Aydın olduğunu konu alan haberlere itibar edilmemesini istenilerek, "TÜİK resmi internet sitesinde, illerin suç oranıyla ilgili herhangi bir istatistiki veri yer almamaktadır" denildi.

Aydın Valiliği'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında TÜİK verilerine dayandırılan bazı haberlerde; ülkemizde suç oranı en yüksek ilin Aydın olduğu ve iller arasında 1. sırada yer aldığı iddia edilmiştir. Konuyla ilgili olarak yapılan araştırmada; TÜİK resmi internet sitesinde, illerin suç oranıyla ilgili herhangi bir istatistiki veri yer almamaktadır. Benzer mahiyetteki haber ve paylaşımlar nedeniyle 11.09.2024 tarihinde TÜİK sosyal medya hesaplarından suç oranlarıyla ilgili herhangi bir veri paylaşılmadığı, haberlerde iddia edilen bilgilerin herhangi bir resmi kaynak ve istatistiki veriye dayanmayan tamamen asılsız iddialar olduğu kamuoyuna bildirilmiştir. İlimizde genel asayiş, kamu düzeni ve huzur atmosferinin korunması amacıyla gerekli çalışmalar titizlikle yerine getirilmekte, suç oranları düzenli olarak takip edilmekte ve gerekli önlemler alınmakta ve güvenlik güçlerimiz tarafından hassasiyetle uygulanmaktadır. Kamuoyunda ilimizin huzur ve güven ortamını olumsuz yönde etkilemeye yönelik bu tür asılsız iddialara kesinlikle itibar edilmemesini bekliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın Valiliği'nden Suç Oranı Açıklaması - Son Dakika

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