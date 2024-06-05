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Aydın Valisi Yakup Canbolat, Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan'a nezaket ziyaretinde bulundu. Vali Canbolat'a bu anlamlı ziyarette Söke Kaymakamı Ali Akça da eşlik etti.

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan Arıkan, Vali Yakup Canbolat'ı belediye binasında ağırlarken; ziyaretin kendileri için büyük bir onur olduğunu ifade etti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, bölgesel sorunlar ve belediyenin çalışmaları hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Başkan Arıkan, Vali Canbolat'a nazik ziyaretleri için teşekkür ederek, bu tür buluşmaların şehir yönetimi ve kamu kurumları arasındaki iş birliğini güçlendirdiğini vurguladı.

Vali Canbolat da Başkan Arıkan'a misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti. - AYDIN