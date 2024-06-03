Aydın Valisi Yakup Canbolat, Türkiye Diyanet Vakfı'na kurban vekaletini verdi - Son Dakika
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Yerel

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Türkiye Diyanet Vakfı'na kurban vekaletini verdi

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Türkiye Diyanet Vakfı\'na kurban vekaletini verdi

Aydın Valisi Yakup Canbolat, 2024 Yılı Vekaletle Kurban Organizasyonu'na destek olmak amacıyla Türkiye Diyanet Vakfı'na kurban vekaletini verdi. İl Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Aydın Şubesi Başkanı Hasan Güneş, Vali Canbolat'a organizasyonun faaliyetleri hakkında bilgi verdi ve teşekkür etti.

03.06.2024 09:46
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Aydın Valisi Yakup Canbolat, kurban vekaletini Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Aydın Şubesi'ne verdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfınca; 'Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş' sloganıyla başlatılan 2024 Yılı Vekaletle Kurban Organizasyonu'na destek artarak devam ediyor. Bu kapsamda Aydın Valisi Yakup Canbolat, Türkiye Diyanet Vakfı'na kurban bağışında bulunarak 2024 Yılı Vekaletle Kurban Organizasyonu'na destek oldu. İl Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Aydın Şubesi Başkanı Hasan Güneş, TDV tarafından 'Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş' sloganıyla sürdürülen vekaletle kurban organizasyonuyla yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili Vali Canbolat'a bilgi verdi. Türkiye Diyanet Vakfı adına Vali Canbolat'ın kurban vekaletini kabul eden İl Müftüsü Güneş, teşekkür ederek bağış makbuzunu takdim etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın Valisi Yakup Canbolat, Türkiye Diyanet Vakfı'na kurban vekaletini verdi - Son Dakika

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