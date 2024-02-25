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Bir ülkenin ekonomik gücünün en önemli unsurunun toplanan vergiler olduğunu ifade eden Aydın Valisi Yakup Canbolat; "Vergi, en temel yurttaşlık bilincidir" dedi.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, 35. Vergi Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Verginin, ülke ekonomisine güç veren önemli unsurlardan olduğunu ifade eden Vali Canbolat, mesajında "Kamuoyunda sağlıklı bir vergi bilincinin oluşturulması, verginin öneminin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi ve gönüllü vergi ödeme alışkanlığının artırılması amacıyla her yıl Şubat ayının son haftası Vergi Haftası olarak kutlanmaktadır. Bu yıl da 26 Şubat-3 Mart tarihleri arasında 35. Vergi Haftası'nı kutlayacağız. Vergi, en temel yurttaşlık bilincidir. Vergi, hem yurttaş olmanın, hem de yaşadığımız ülkede kamu hizmetlerine katılmanın en önemli, etkin ve güçlü bağlarından biridir. Ülkemizin daha çok kalkınması, kamu hizmetlerinin vatandaşa daha etkin ulaşması ve aydınlık geleceğimizin teminatı gelecek nesillerin daha müreffeh bir ortamda yaşaması, vergi gelirlerinin zamanında ve sağlıklı toplanmasıyla mümkündür. Son yıllarda uluslararası birçok alanda daha çok söz sahibi olan ülkemizin, bu konuma gelmesinin altında yatan en büyük etkenlerden birisi ekonomik güçtür. Ekonomik gücün en önemli unsuru da toplanan vergilerdir. Verginin meyvesi hizmettir. Ödemiş olduğumuz vergiler ihtiyaç duyulan yatırımlara kaynak sağlarken aynı zamanda bizlere de hizmet olarak geri dönmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, 35. Vergi Haftası dolayısıyla vergilerini tam ve zamanında ödeyen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, Defterdarlık ve Vergi Dairesi bünyesinde özveriyle görev yapan personelimize başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN