Aydın ve Çanakkale Borsalarından İş Birliği Ziyareti - Son Dakika
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Aydın ve Çanakkale Borsalarından İş Birliği Ziyareti

Aydın ve Çanakkale Borsalarından İş Birliği Ziyareti

Aydın Ticaret Borsası, Çanakkale Ticaret Borsası'nı ziyaret ederek dayanışmayı güçlendirdi.

23.12.2024 16:54
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Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen ve Yönetim Kurulu Üyeleri Yakup Er ile Cihan Can'dan oluşan heyet, Çanakkale Ticaret Borsası'nı ziyaret etti. Ziyarette Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Çondur, "İki borsa arasındaki dayanışmayı güçlendirerek, sektörümüz için kalıcı ve faydalı adımlar atmayı hedefliyoruz" dedi.

Heyeti, Çanakkale Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Deniz, Meclis Başkanı Birol Çetin, Meclis Başkan Vekili Halil Zahit Mert ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sinan Erdoğan karşıladı. Ziyarette, zeytin ve zeytinyağı başta olmak üzere tarım ve tarıma dayalı sanayi sektörlerinde yaşanan güncel sorunlar ile bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ele alındı. Her iki borsanın yürüttüğü faaliyetler, sektörel projeler ve devam eden çalışmalar detaylı şekilde değerlendirildi. Görüşmelerde, kurumlar arası iş birliğinin bölgesel kalkınmaya ve sektörlerin sürdürülebilirliğine olan katkısının altı çizildi.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, iş birliği ve dayanışmanın önemine dikkat çekerek şunları ifade etti:

"Çanakkale Ticaret Borsası ile gerçekleştirdiğimiz bu görüşme, tarım sektöründe karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm yollarını değerlendirmek ve bilgi alışverişinde bulunmak açısından oldukça verimli geçti. Tarım ve tarıma dayalı sanayi sektörlerinin sürdürülebilir büyümesi için kurumlar arası iş birliği ve etkili iletişim büyük önem taşımaktadır. İki borsa arasındaki dayanışmayı güçlendirerek, sektörümüz için kalıcı ve faydalı adımlar atmayı hedefliyoruz."

Aydın Ticaret Borsası ve Çanakkale Ticaret Borsası arasında gerçekleştirilen bu ziyaret, iki kurum arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve gelecekte ortak projelerin geliştirilmesi açısından önemli bir adım oldu. Her iki taraf da sektörel dayanışmanın artırılması ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılması için iş birliğine devam edeceklerini vurguladı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın ve Çanakkale Borsalarından İş Birliği Ziyareti - Son Dakika

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