Aydın Yaylaları Karla Kaplandı

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Aydın'ın yaylaları beyaz örtü ile kaplandı

AYDIN - Aydın'ın Kuyucak ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından yaylalar beyaza büründü.

Türkiye'nin birçok bölgesi soğuk ve yağışlı havanın etkisine girerken, ülke genelinde en sıcak illerden olan Aydın yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oldu. Kuyucak ilçesinin yüksek kesimlerinde dün akşam saatlerinde başlayan karla karışık yağmur, gecenin ilerleyen saatlerinde kara döndü. İlçenin Sarıcaova, Musakolu, Taşoluk, Belenova, Yeşildere, Ovacık gibi mahalleleri, beyaz örtüye büründü. Kar yüksekliği bazı kesimlerde 10 santimetreye kadar ulaştı. Beyaza bürünen yaylalarda kartpostallık görüntüler oluşurken, kar yağışının gün boyunca aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.