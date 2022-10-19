Aydın yerel haberi: Aydın'da nar ekşisi telaşı başladı - Son Dakika
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Aydın yerel haberi: Aydın'da nar ekşisi telaşı başladı

19.10.2022 09:17
Aydın yerel haberi: Aydın'da nar ekşisi telaşı başladı

Aydın haber: Aydın'da kış mevsiminin yaklaşması ile birlikte kırsal kesimlerde nar ekşisi telaşı başladı.

Aydın'da kış mevsiminin yaklaşması ile birlikte kırsal kesimlerde nar ekşisi telaşı başladı. Hasat edilen ekşi narların suyu sıkıldıktan sonra kaynatılarak yapılan nar ekşisi yiyene sağlık verirken üreticilerin de ekonomisine ciddi katkı sağlıyor. Meşakkatli bir işlem olmasına karşın nar ekşisinin iyi paraya satıldığı belirtildi.

Türkiye'de çaydan başka her türlü tarım ürününün yetiştiği il olarak bilinen Aydın'da nar hasadı başladı. Ekşi narların tanelenip suyu sıkıldıktan sonra kaynatılması ile elde edilen nar ekşisi, üreticinin yüzünü güldürürken tüketenin de hem ağzını tatlandırdığı hem de sağlık verdiği belirtildi. Aydın il genelinde üretilebilen narları hasat eden çiftçiler geleneksel yöntemlerle nar ekşisi üretimine başladı. Son yıllarda doğal beslenmeye özen gösteren vatandaşların organik gıdalara yöneldiğini belirten Karpuzlulu nar üreticilerinden Mutlu Yılmaz, eskiden sadece kendi ihtiyaçları için ürettikleri nar ekşisini artık talep edenlere de verdiklerini söyledi.

Ekşi nar yeniden kıymete bindi

Kısa süre öncesine kadar pek çok üreticinin ekonomik değeri olmadığı için toplamadığı ekşi narlar, son yıllarda yeniden kıymete bindi. Dalından özenle toplanarak taneleri ayıklanan narlar yine ağaç tekneler içinde suyu sıkıldıktan sonra kaynatılarak doğal bir ekşi haline getiriliyor. Raf ömrü de uzun olan nar ekşisinin özellikle kış döneminde grip ve enfeksiyon hastalıklarına karşı vücudu koruduğu belirtildi.

Yemek ve salatalara lezzet katmak için sofraların vazgeçilmez aroması haline gelen nar ekşisini tamamen doğal ve geleneksel yöntemlerle hazırladıklarını belirten ve özellikle virüs salgınından sonra çok fazla rağbet gördüğünü belirten Mustafa Ballı, "Mevsimin durumuna göre ekim ayında olgunlaşmaya başlayan narlar önce bahçelerden toplanıyor. Dalından tek tek topladığımız narları daha sonra taneleyip suyunu sıkıyoruz. Ezerek çıkardığımız narın suyunu daha sonra koyulaşana kadar kazanlarda odun ateşinde kaynatarak ekşisini yapıyoruz" dedi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Türkiye, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın yerel haberi: Aydın'da nar ekşisi telaşı başladı - Son Dakika

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