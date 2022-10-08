Aydın yerel haberleri: Nazilli'de kadınlar anne sütünün önemi hakkında bilgilendirildi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından kent meydanına kurulan stantla kadınlar anne sütünün önemi hakkında bilgilendirildi.

Anne sütünün teşviki amacıyla farkındalık oluşturabilmek için dünyada ve ülkemizde her yıl 1-7 Ekim tarihleri 'Emzirme Haftası' olarak kutlanıyor. Bu çerçevede İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından Nazilli Belediye Meydanı'nda 'emmek bebeğin, emzirmek annenin hakkıdır' teması altında emzirme farkındalık etkinliği düzenledi. Etkinlikte görevliler ve İlçe Sağlık Müdürü Dr. Şule Akbaş; anne sütünün önemi, emzirmenin faydaları yönünden vatandaşlar bilgilendirilip, gelen emziren anne ve bebeklere emzirme önlüğü hediye etti. Aynı zamanda 1-31 Ekim meme kanseri farkındalık ayı olması nedeniyle gelen kadınlara meme kanseri farkındalığı için pembe kurdele verildi. Ayrıca ÇEKÜS birimi tarafından aile sağlığı merkezinde annelere anne sütü ile ilgili eğitim verildi. - AYDIN