Aydınlar Belde Belediyesi'nin Bütçesinin Yüzde 50'si Karla Mücadeleye Ayrılıyor - Son Dakika
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Aydınlar Belde Belediyesi'nin Bütçesinin Yüzde 50'si Karla Mücadeleye Ayrılıyor

Aydınlar Belde Belediyesi\'nin Bütçesinin Yüzde 50\'si Karla Mücadeleye Ayrılıyor

Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki Aydınlar Belde Belediyesi, kış aylarında karla mücadele için bütçesinin yarısını harcıyor. Yüksek rakımlı mahallelerde 5 ay boyunca 7/24 görev yapan ekip, dağcıların kullandığı güzergahları açık tutarak halkın memnuniyetini önceliklendiriyor.

30.12.2024 09:13  Güncelleme: 09:16
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Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı 7 mahalleli 3 bin nüfuslu Aydınlar Belde Belediyesi bütçesinin yüzde 50'si karla mücadeleye gidiyor.

Adilcevaz'a bağlı bin 820 rakımlı 7 mahalleli 3 bin nüfuslu Aydınlar Belde Belediyesi, kış boyu yüksek rakımlı mahallelerinde karla mücadele sürdürüyor. Karla mücadelesinin büyük bir kısmını 4 bin 58 rakımlı Süphan Dağı eteğinde bulunan ve 2 bin 317 rakımlı ile Türkiye'nin en yüksek yerleşimi yerlerinden biri olan Kışkılı Mahallesi'nde yapıyor. Dağcıların uğrak noktası olan güzergahı sürekli açık tutmaya çalışan belediyenin karla mücadele ekibi yaklaşık 5 ay boyunca 7/24 görev başında. Çalışmalarda belediyenin bütçesinin yüzde 50'si karla mücadeleye gidiyor.

"5 ay boyunca karla mücadele çalışması yapıyoruz"

Aydınlar Belde Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Emen, "Beldemiz bir tarafı 4058 rakımlı Süphan Dağı'nın eteğinde yer alıyor, diğer tarafı Van Gölü ve Gülistan Ovası'nda. Süphan Dağı'na giden tüm dağcıların uğrak noktası şirin beldemizden geçiyor. Bu nedenle Sühan Dağı'nın yolu sürekli açık kalmak zorunda. Karla mücadelede inanıyorum ki hiç bir belediye bizim kadar harcama yapmıyor. Çalışmalar en az 5 ay sürüyor. Bu nedenle bu 5 aylık sürede bütçemizin yüzde 50'si karla mücadeleye gidiyor. Kar yağışı olduğu günlerde ekibimiz 7/24 görev başında çünkü vatandaşımızın memnuniyeti bizim için çok önemli" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydınlar Belde Belediyesi'nin Bütçesinin Yüzde 50'si Karla Mücadeleye Ayrılıyor - Son Dakika

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