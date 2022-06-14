Aydınlı ailelere 15 milyon 349 bin TL'lik SED yardımı yapıldı - Son Dakika
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Aydınlı ailelere 15 milyon 349 bin TL'lik SED yardımı yapıldı

14.06.2022 12:20
Aydınlı ailelere 15 milyon 349 bin TL'lik SED yardımı yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Sosyal Ekonomik Destek (SED) hizmeti çerçevesinde Aydınlı bin 844 çocuğa 2022 yılının ilk 5 ayında 15 milyon 349 bin TL'lik destek ödemesi yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Sosyal Ekonomik Destek (SED) hizmeti çerçevesinde Aydınlı bin 844 çocuğa 2022 yılının ilk 5 ayında 15 milyon 349 bin TL'lik destek ödemesi yapıldı.

Yoksulluk içinde olup da temel ihtiyaçlarını karşılayamayan, yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken kişi ve ailelere çocuklarını yanında bakımına imkan sağlanması amacıyla kaynakların yeterliliği ölçüsünde SED hizmeti veriliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yardımların en önemli fonksiyonu; kurumun öncelikli hedef grubu olan korunmaya muhtaç çocuk ve gençlerin korunma altına alınmasına esas oluşturacak nedenin ekonomik yoksunluk olması halinde, bu kişilere ve ailelerine kuruluş bakımı yerine, ekonomik yardım ve diğer destekleyici sosyal hizmet uygulamalarıyla ailenin parçalanmadan bir arada yaşamasına fırsat sağlıyor. Ayrıca kuruluş bakımından ayrılan ve ekonomik desteğe ihtiyaç duyan gençlerin bir süre desteklenerek toplumda muhtaç duruma düşmeden hayatlarını sürdürmeleri amaçlanıyor. SED yardımı çerçevesinde Aydın'da da düzenli olarak ödemeler yapılmaya devam ediyor. Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Aydın il genelinde bin 844 çocuğun aileleri yanında bakımlarına destek olmak üzere 2022 yılının ilk 5 ayında 15 milyon 349 bin 795 TL ödeme gerçekleştirildi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Yoksulluk, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydınlı ailelere 15 milyon 349 bin TL'lik SED yardımı yapıldı - Son Dakika

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