Aydınlı kasap, 'Askıda et' uygulamasıyla bin aileye yardım ulaştırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Aydınlı kasap, 'Askıda et' uygulamasıyla bin aileye yardım ulaştırdı

Aydınlı kasap, \'Askıda et\' uygulamasıyla bin aileye yardım ulaştırdı

Aydınlı kasap Levent Yelgen, dört yıl önce bir müşterisinin tavsiyesiyle başlattığı ve hayırseverlerin katkılarıyla sürdürdüğü 'Askıda et' uygulaması ile bugüne kadar yaklaşık bin aileye yardım ulaştırdığını söyledi. Yelgen, muhtarlarla işbirliği yaparak yardımların doğru kişilere ulaştığını ve sistemin güvenilirliğini artırdığını belirtti. Uygulamanın sürdürülebilirliği ve daha fazla aileye ulaşabilmek için iş insanlarından ve hayırseverlerden destek talep etti.

11.07.2024 10:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydınlı kasap Levent Yelgen'in, dört yıl önce bir müşterisinin tavsiyesiyle başlattığı ve hayırseverlerin katkılarıyla sürdürdüğü "Askıda et" uygulaması ile bugüne kadar yaklaşık bin aileye yardım ulaştığını söyledi.

Aydın'da uzun yıllar kasaplık mesleğini sürdüren esnaflardan Levent Yelgen, dört yıl önce bir müşterisinin önerisiyle başlattığı "Askıda et" pahalı olduğu ihtiyaç sahiplerine desteği muhtarlardan gelen imzalı kağıt ile sağladıklarını belirterek "Bu sistemle, yardımların doğru kişilere ulaştığından emin oluyoruz. Muhtarlarla bu işi yaparken ihtiyaç sahiplerinin onurunu koruyan bir yöntemle dağıtım yapıyoruz" dedi.

Askıda et uygulamasının Türkiye'de bir ilk olduğunu ileri süren Yelgen; "Dört yıl önce bir müşterimin tavsiyesi üzerine bu projeye başladım. O dönemde, ekmek fırınlarında askıda ekmek uygulaması çok yaygındı ve müşterim bana, 'Neden kasaplarda da benzer bir uygulama yapılmasın?' dedi. Bu fikir beni çok etkiledi. Birçok insan et ürünlerine ulaşmakta zorlanıyordu ve ben de onlara nasıl yardımcı olabileceğimi düşündüm. Böylece 'Askıda et' uygulamasını başlattık. Başlangıçta birkaç hayırseverin desteğiyle başladık ama her geçen gün büyüyor" dedi.

Yardıma muhtaç ailelere muhtarla aracılığıyla ulaştıklarının altını çizen Levent Yelgen; "Muhtarlarla işbirliği yaparak yardımlarımızın doğru kişilere ulaştığından emin olduk. Muhtarlar, mahallelerindeki ihtiyaç sahiplerini çok iyi biliyorlar ve bize bu ailelere ulaşmamızda büyük yardım sağladılar. İhtiyaç sahibi aileler, muhtarlardan aldıkları imzalı belgelerle gelip kasabımızdan et ürünlerini alabiliyorlar. Bu yöntem, yardımların gerçekten ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlıyor ve sistemin güvenilirliğini artırıyor. Dört yılda binin üzerinde ihtiyaç sahibi aileye hayırseverin yardımıyla destek olduk. Projemize destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yelgen, uygulamanın sürdürülebilirliği ve daha fazla aileye ulaşabilmek için iş insanlarından ve hayırseverlerden destek talep etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Aydın, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydınlı kasap, 'Askıda et' uygulamasıyla bin aileye yardım ulaştırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:07 Asgari ücretli ’’Memura var bize yok mu’’ diyor Sizce en çok hangi kesime haksızlık yapılıyor Asgari ücretli ''Memura var bize yok mu?'' diyor! Sizce en çok hangi kesime haksızlık yapılıyor?
10:12 Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bugünkü toplantıda İşte kulislerde konuşulan rakam Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bugünkü toplantıda! İşte kulislerde konuşulan rakam
08:12 Erdoğan’ın ülkeye gelmesini beklemişler ABD’li 28 siyasetçiden Blinken’a şikayet mektubu Erdoğan'ın ülkeye gelmesini beklemişler! ABD'li 28 siyasetçiden Blinken'a şikayet mektubu
02:33 Sanchez’den NATO Zirvesi’ne damga vuran Gazze mesajı Çifte standart vurgusu yaptı Sanchez'den NATO Zirvesi'ne damga vuran Gazze mesajı! Çifte standart vurgusu yaptı
22:34 İddianameden detaylar çıktı Engin ve Dilan Polat’ın kara parayı nasıl akladığı tespit edildi İddianameden detaylar çıktı! Engin ve Dilan Polat'ın kara parayı nasıl akladığı tespit edildi
11:23 Tepki çeken görüntü: Federasyon Başkanı ter silme görevlisi tutmuş Tepki çeken görüntü: Federasyon Başkanı ter silme görevlisi tutmuş
11:02 İngiltere’de Türk vekil, Kur’an-ı Kerim’e el basarak yemin etti İngiltere'de Türk vekil, Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti
10:51 Londra’daki Türk çetesinin liderine sokak ortasında infaz Londra'daki Türk çetesinin liderine sokak ortasında infaz
10:48 Mide bulandıran pazarlık Katalogla çalışan çete polis operasyonuyla çökertildi Mide bulandıran pazarlık! Katalogla çalışan çete polis operasyonuyla çökertildi
10:38 Düzenlemeden yeni detaylar Köpek toplamayan belediye başkanına üç yıla kadar hapis Düzenlemeden yeni detaylar! Köpek toplamayan belediye başkanına üç yıla kadar hapis
10:38 Fenomen Gaga Bulut, yasa dışı bahis suçundan gözaltına alındı Fenomen Gaga Bulut, yasa dışı bahis suçundan gözaltına alındı
10:23 Fenerbahçe’de neler oluyor Mourinho, 3 ismin kalemini kırdı Fenerbahçe'de neler oluyor? Mourinho, 3 ismin kalemini kırdı
10:17 ABD’de sarhoş sürücü aracıyla tırnak bakım salonuna daldı: 4 Ölü, 9 Yaralı ABD'de sarhoş sürücü aracıyla tırnak bakım salonuna daldı: 4 Ölü, 9 Yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2024 11:47:59. #1.12#
SON DAKİKA: Aydınlı kasap, 'Askıda et' uygulamasıyla bin aileye yardım ulaştırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement