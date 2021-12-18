Aydınlı üreticilere müjde, destek ödemeleri başladı - Son Dakika

Önemli tarım kentlerinden olan Aydın'da yaşanan kuraklıktan zarar gören üreticilere destekleme ödemeleri ile zeytinyağı fark ödemeleri başladı.

Aydın genelinde yaşanan kuraklık sebebiyle sıkıntılı günler geçiren Aydınlı üreticilere yapılacak olan destek ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı. Bu kapsamda Aydın'daki 2 bin 66 üreticiye '2021 yılı Verim Kaybı Kuraklık Desteği' kapsamında 38 bin 200 dekar alandaki kayıplara karşılık 1 milyon 353 bin 434 TL destek ödemesi yapılacak. Destek ödemeleri kapsamında 2020 zeytinyağı fark ödemesi desteği olarak da 4 bin 373 çiftçiye toplam 5 milyon 826 bin 660 TL destekleme ödemeleri çiftçilerin hesaplarına yatırılmaya başlandı.

Buna göre, T.C. kimlik numarasının son hanesi '8' olanlara 17 Aralık 2021 Cuma günü saat 18.00'den itibariyle ödeme yapılırken, '6' olanlar 24 Aralık 2021 tarihinde, '4' olanlar 31 Aralık 2021 tarihinde, '2' olanlar 7 Ocak 2022 tarihinde, '0' olanlar ise 14 Ocak 2022 tarihinde ödemeleri gerçekleştirilecek. - AYDIN