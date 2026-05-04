Aydınlıkevler\'de 175 daire, 14 dükkan için kat karşılığı ihale yapılacak

04.05.2026 12:46  Güncelleme: 12:47
Melikgazi Belediyesi; Aydınlıkevler Mahallesi'nde 2. etap kentsel dönüşüm projesi kapsamında yer alan 175 adet daire, 14 adet dükkan için 21 Mayıs Perşembe günü kat karşılığı ihale düzenleyecek.

Melikgazi ilçesinde fiziki ömrünü tamamlamış eski yapıların yerlerine modern, düzenli ve güvenli yapıların inşa edildiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Melikgazi'miz planlı yapılaşma ile büyüyor ve gelişiyor. Bu büyümeyle birlikte kentsel dönüşüm projeleri belediyemiz için önemli çalışmalarımız arasında yer alıyor. Sadece bugünün değil, geleceğin Melikgazi'sini planlayarak hareket ediyoruz. Melikgazi Belediye'mizin mahallelerde uyguladığı dönüşüm modeli yalnızca fiziki bir dönüşüm değil; sosyal, ekonomik ve mekansal bütünlüğü de içine alan kapsamlı bir şehircilik vizyonu taşır. İlçemizde aciliyeti olan en eski yapılardan başlayarak birçok farklı bölgede kentsel dönüşüm çalışmaları yapıyoruz. Vatandaşlarımızın yüzünü güldürmeye onları mutlu etmeye devam ediyoruz. Aydınlıkevler Mahallemizde, eski otogarın karşısında bulunan bölgeyi dönüştürmek için çalışmalara başladık. Buraya yapacağımız 175 adet daire, 14 adet dükkan için Melikgazi Belediyesi Encümen Salonu'nda 21 Mayıs Perşembe günü saat 14.00'te kat karşılığı ihale düzenleyeceğiz. Yapılacak olan 7 blokta yer alan dairelerimiz 2+1 büyüklüğe sahip. Burası Kayseri'nin girişlerinden ve önemli lokasyonlardan bir tanesi. Biz de elimizden geldiği kadar bu bölgenin gelişmesi ve daha güzel olması için çalışıyoruz. İhalemize katılmak isteyen tüm müteahhit firmalarımızı bekleriz. İhaleden sonra inşallah bu bloklarımızın yapımını da kısa zamanda bitireceğiz. Melikgazi'de fiziki ömrünü tamamlamış gecekondu ve metruk yapıların yerine daha modern ve yaşanabilir konutların inşa edilmesine yönelik kentsel dönüşüm projelerimiz devam edecek" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

