Aydıntepe\'de Tarımsal Veri Güncellemesi

Aydıntepe'de ürün tespit ve ÇKS kontrolleri sahada devam ediyor. Çalışmalarla tarımsal veriler güncelleniyor ve üretim planlaması yapılıyor.

Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2026 üretim yılına yönelik ürün tespit çalışmaları ile Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kontrolleri sürdürülüyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Köksal koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda teknik personel, ekili alanlarda incelemelerde bulunuyor.

Saha çalışmalarında ürün tespitleri yapılırken, ÇKS kayıtları kontrol edilerek tarımsal veriler güncelleniyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, ürün tespit ve ÇKS kontrollerinin belirlenen program doğrultusunda devam ettiğini bildirdi.