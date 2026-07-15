Aydos: Butlan Kararı Hukuka Uygun Değil - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aydos: Butlan Kararı Hukuka Uygun Değil

15.07.2026 12:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Oğuz Sadık Aydos, CHP'nin butlan kararını değerlendirerek hukuka aykırılığına dikkat çekti.

Haber: Uğur İSTANBULLU

(AR

TVİN) - Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Sadık Aydos, CHP'ye ilişkin butlan kararını değerlendirirken, "Bu karar kanuna uygun olabilir ancak hukuka uygun değildir. Mevzuattaki belirsizlikler giderilmeli, siyasi partilerin kurultaylarına ilişkin itiraz süreçleri netleştirilmeli ve bu konuda tek yetkili merci Yüksek Seçim Kurulu olmalıdır. Yargının siyasete müdahalesini doğru bulmuyoruz" dedi.

Aydos, Kaledibi İskele'de basın mensuplarına yaptığı açıklamada, partisinin merkez teşkilatının taşra teşkilatlarıyla daha güçlü ilişkiler kurması amacıyla bir program yürüttüğünü bildirdi. Bu kapsamda divan ve MYK üyelerinin farklı illeri ziyaret ettiğini anlatan Aydos, hem partilerinin genel politikalarını yerelde anlatmayı hem de yerel sorunları dinleyerek genel merkeze raporlamayı amaçladıklarını ifade etti.

CHP'ye yönelik "mutlak butlan" kararına ilişkin konuşan Aydos, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kararın kanuna uygun olduğunu ancak hukuka uygun olmadığını düşünüyorum. Mevzuatımızdaki bir boşluktan yararlanılarak kurultayın hukuka uygun olmadığı yönünde karar verilmiş durumda. Biz parti olarak yargının siyasete müdahale etmesini doğru bulmuyoruz. Kanundaki belirsiz ifadelerin değiştirilmesi, sürecin netleştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Kurultay yapıldıktan sonra en geç 30 gün içinde başvurunun yapılması ve yine en geç 30 gün içinde Yüksek Seçim Kurulu'nun hem usul hem de esas yönünden karar vermesi gerektiği kanaatindeyiz. Karar kanuna uygun olabilir ama hukuka uygun değildir. Ben medeni hukuk profesörüyüm. Bu konuda Dernekler Kanunu'na atıf yapılıyor. Dolayısıyla yargı mensuplarının tamamen uydurma ya da hukuk dışı bir karar verdiğini söylemek doğru olmaz. Kanundaki boşluktan yararlanılmıştır. Biz diyoruz ki böyle bir boşluk olmamalıydı. Siyasi partiler demokrasinin en temel unsurlarından biridir. Bir siyasi partinin kurultayının aylarca, hatta yıllarca iptal edilebilirlik tehdidi altında bırakılması sağlıklı değildir. Bu nedenle Siyasi Partiler Kanunu'nda değişiklik yapılarak düzenlemelerin açık ve net hale getirilmesi, hem usul hem de esas yönünden tek yetkili merciin Yüksek Seçim Kurulu olması gerektiğini düşünüyoruz."

"

EĞRİYE EĞRİ, DOĞRUYA DOĞRU' DEMEYİ İLKE EDİNDİK"

"Muhalefete muhalefet etmek ya da iktidara muhalefet etmek anlayışıyla hareket etmediklerini" söyleyen Aydos, "'Daha iyisi mümkün' diyerek yola çıktık. Eğriye eğri, doğruya doğru demeyi değerli buluyoruz. Çünkü doğruya doğru demediğiniz zaman, yanlışa yönelik eleştiriniz de inandırıcılığını kaybediyor. Her şeye yanlış diyemezsiniz. Bu çerçevede yalnızca muhalefeti değil, iktidar partisini ve Cumhur İttifakı'nın ortaklarını da birçok konuda eleştiriyoruz. Aynı şekilde muhalefet partilerinin söylem ve eylemlerinde doğru bulmadığımız hususlara da itiraz ediyoruz" ifadelerini kullandı."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydos: Butlan Kararı Hukuka Uygun Değil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel kıyafetlerle defnettiler Yaptığı hata 55 yaşındaki kadını hayattan kopardı Özel kıyafetlerle defnettiler! Yaptığı hata 55 yaşındaki kadını hayattan kopardı
Kavga ettiği kişiyi boğazından bıçaklayıp öldürdü: Hesap edememiş Kavga ettiği kişiyi boğazından bıçaklayıp öldürdü: Hesap edememiş!
İşte soruşturmayı başlatan o inşaat Haluk Levent’in kirli çamaşırları böyle etrafa saçıldı İşte soruşturmayı başlatan o inşaat! Haluk Levent'in kirli çamaşırları böyle etrafa saçıldı
Haluk Levent’in kardeşinin 4 şirketine kayyum talebi: Milyonları aktarmıştı Haluk Levent'in kardeşinin 4 şirketine kayyum talebi: Milyonları aktarmıştı
İran yapacağını yaptı: Bu hamle ABD’ye karşı dayanma süresini uzatacak İran yapacağını yaptı: Bu hamle ABD'ye karşı dayanma süresini uzatacak
Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel detayları açıkladı: İşte suça sürüklenen çocuk düzenlemesinin hedefi Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel detayları açıkladı: İşte suça sürüklenen çocuk düzenlemesinin hedefi

12:42
AHBAP’ta ne kadar yardım parası topladı Haluk Levent’in verdiği rakam dudak uçuklattı
AHBAP'ta ne kadar yardım parası topladı? Haluk Levent'in verdiği rakam dudak uçuklattı
12:22
Aradan 10 yıl geçse de unutulmuyor O karanlık geceye damga vuran an
Aradan 10 yıl geçse de unutulmuyor! O karanlık geceye damga vuran an
12:02
Özgür Özel, yeni parti için ilk kez tarih verdi Oluşumun ismi ise...
Özgür Özel, yeni parti için ilk kez tarih verdi! Oluşumun ismi ise...
11:39
Yaprak Dökümü’nün Şevket’iydi Son halini görenler tanıyamıyor
Yaprak Dökümü’nün Şevket'iydi! Son halini görenler tanıyamıyor
11:25
Akaryakıta okkalı çifte zam Tarih de rakam da belli
Akaryakıta okkalı çifte zam! Tarih de rakam da belli
11:09
Bomba iddia: Hüseyin Başaran, Haluk Levent’i dolandırmak isterken dolandırıldı
Bomba iddia: Hüseyin Başaran, Haluk Levent'i dolandırmak isterken dolandırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2026 13:11:08. #.0.3#
SON DAKİKA: Aydos: Butlan Kararı Hukuka Uygun Değil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.