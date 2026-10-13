AYESOB heyeti, Söke'de esnaf ve pazarcı sorunları için Başkan Arıkan'ı ziyaret etti - Son Dakika
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AYESOB heyeti, Söke'de esnaf ve pazarcı sorunları için Başkan Arıkan'ı ziyaret etti

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AYESOB heyeti, Söke\'de esnaf ve pazarcı sorunları için Başkan Arıkan\'ı ziyaret etti
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AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü ve beraberindeki heyet, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan'ı ziyaret etti. Görüşmede Söke pazar yeri ile esnaf ve pazarcıların sorunları ele alındı; belediye ile esnaf teşkilatı arasında ortak çalışmalar görüşüldü.

AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü ve beraberindeki heyet, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan'ı ziyaret etti. Görüşmede Söke pazar yeri ile esnaf ve pazarcıların sorunları, talepleri ve çözüm önerileri ele alındı.

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkcü, AYESOB Yönetim Kurulu Üyesi Murat Elgin, Denetim Kurulu Üyesi Metin Özcan ve AYESDEK Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Güngör Gümüş ile birlikte Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, Söke pazar yerine ilişkin talepler ve esnafın günlük faaliyetlerinde karşılaştığı sorunlar değerlendirildi. Çözüm için belediye ile esnaf teşkilatı arasında yürütülebilecek ortak çalışmalar görüşüldü. Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, esnaf ve pazarcıların kent ekonomisindeki önemine dikkat çekerek, "Esnafımızın her zaman yanındayız. Hemşehrilerimize hizmet sunan, kentimizin ekonomisine ve istihdamına katkı sağlayan esnafımızın taleplerini önemsiyoruz. Pazar yerimizle ilgili ihtiyaçları ve pazarcı esnafımızın yaşadığı sorunları, ilgili meslek kuruluşlarımızla birlikte değerlendirerek çözüm üretmek için çalışacağız. Künkcü ve beraberindeki heyete ziyaretleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Esnafımızın taleplerinin takipçisiyiz"

AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü ise esnafın sorunlarını doğrudan muhataplarına iletmenin ve ortak çözüm arayışının önemini vurguladı. Künkcü, "Söke'deki esnaf ve pazarcılarımızın yaşadığı sorunları, taleplerini ve çözüm önerilerimizi Sayın Başkanımızla değerlendirdik. Esnafımızın daha iyi şartlarda çalışabilmesi ve emeğinin karşılığını alabilmesi için taleplerinin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Yerel yönetimlerimizle kurduğumuz iş birliğini, esnafımıza fayda sağlayacak çalışmalara dönüştürmeyi önemsiyoruz. Başkanımıza misafirperverliği ve esnafımıza verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA
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