AYM, Madımak Oteli'nde yakınlarını kaybedenlerin zaman aşımı başvurusunu görüşecek - Son Dakika
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Yerel

AYM, Madımak Oteli'nde yakınlarını kaybedenlerin zaman aşımı başvurusunu görüşecek

AYM, Madımak Oteli\'nde yakınlarını kaybedenlerin zaman aşımı başvurusunu görüşecek

Anayasa Mahkemesi (AYM), Madımak Oteli'nde yakınlarını kaybedenlerin zaman aşımına karşı yaptığı başvurunun ek rapor hazırlandıktan sonra görüşülmesine karar verdi. Ankara'da gerçekleşen olayın üzerinden geçen yıllara rağmen adalet arayışı devam ediyor.

15.02.2024 12:08  Güncelleme: 12:09
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AYM: "Madımak Oteli'nde yakınlarını yitirenlerin zaman aşımına karşı yaptığı başvurunun ek rapor hazırlandıktan sonra görüşülmesine karar verilmiştir." - ANKARA

Kaynak: İHA

Anayasa Mahkemesi, Yargı, İnsan Hakları, Hukuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel AYM, Madımak Oteli'nde yakınlarını kaybedenlerin zaman aşımı başvurusunu görüşecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: AYM, Madımak Oteli'nde yakınlarını kaybedenlerin zaman aşımı başvurusunu görüşecek - Son Dakika
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