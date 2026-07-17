Ayna Grubu Mimar Sinan Parkı\'nda Aydınlılarla buluştu

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin 'Yaz Konserleri' kapsamında Efeler'deki Mimar Sinan Parkı'nda sahne alan Ayna grubu, sevilen şarkılarıyla binlerce vatandaşa unutulmaz bir yaz akşamı yaşattı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kültür ve sanat etkinliklerini kentin dört bir yanında vatandaşlar ile buluşturmaya devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun öncülüğünde düzenlenen 'Yaz Konserleri' sürüyor. Kentin dört bir yanında düzenlenen konserlerin şimdiki adresi de Efeler ilçesinde bulunan Mimar Sinan Park oldu. Sevilen grup Ayna, Mimar Sinan Park'ın eşsiz atmosferinde vatandaşlarla buluştu. Yoğun katılımla gerçekleştirilen konserde Ayna, unutulmaz şarkılarını Aydınlılar için seslendirdi.

Konsere katılan vatandaşlar, yaz akşamına renk katan etkinlikten dolayı Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN