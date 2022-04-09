Aynı sofrayı paylaşıyor, birlikte oruç açıyor - Son Dakika
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Aynı sofrayı paylaşıyor, birlikte oruç açıyor

09.04.2022 13:15
Aynı sofrayı paylaşıyor, birlikte oruç açıyor

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Ramazan ayının ilk günlerinden itibaren mahalleleri ziyaret ediyor, Akçaabatlı hemşerileriyle birlikte oruç açıyor.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Ramazan ayının ilk günlerinden itibaren mahalleleri ziyaret ediyor, Akçaabatlı hemşerileriyle birlikte oruç açıyor.

Akçaabat Belediyesi ve Yaylacık Sahil Camii ile ortaklaşa açılan iftar çadırında, yemeklerin başına geçerek oruç açmak için çadıra gelen vatandaşlara yemek servisi yapan Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, bolluk, bereket, dayanışma ve kardeşlik ayı olan Ramazan'da vatandaşlarla bir arada oruç açmanın kendisine büyük bir mutluluk verdiğini dile getiriyor. Yaylacık Sahil Camii'nin bahçesinde kurulan ve öğrencilerin çoğunlukta olduğu iftar çadırında yediden yetmişe herkes oruç açıyor.

Ramazan ayında yardımlaşmanın, dayanışmanın ve paylaşmanın öneminin idrak edildiğini dile getiren Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, "Bu mübarek ayda şehrimiz sınırları içerisinde ulaşmadık ya da dokunmadık kimse bırakmayacağız. Bu sebeple Yaylacık Sahil Cami ile ortaklaşa büyük bir iftar çadırı kurduk. Akçaabat Belediyesi olarak iftar çadırı içim fiziksel ekipman ve burada yapılan yemekler için malzeme desteği sağladık. Yaylacık Sahil Camisinde pişen yemeklerden Akçaabat'ın doğu tarafındaki mahallelerimize dağıtım gerçekleştiriyoruz. İftar çadırımıza gelemeyen vatandaşlarımızın kapılarına kadar yemeklerini götürüyoruz. Ayrıca Akçaabat'ın batı kısmındaki mahallerimize de ulaşmak için Kızılay ile işbirliği halinde öğretmenevinin imkanlarını kullanarak iftar için yemekler hazırlıyoruz ve ihtiyaçlı ailelere ulaştırıyoruz. Burada hazırlanan yemeklere de malzeme desteğini belediye olarak bizler sağlıyoruz. Yemeklerin ihtiyaçlı ailelere ulaşmasını ise Kızılay gerçekleştiriyor" dedi. - TRABZON

Aynı sofrayı paylaşıyor, birlikte oruç açıyor
Aynı sofrayı paylaşıyor, birlikte oruç açıyor

YORUMLAR
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Şehit yakınları ve gazilerle iftar Şehit yakınları ve gazilerle iftar Sadece Ramazan'da yapılan 'Halep Kahkesi'ne yoğun talep Sadece Ramazan'da yapılan 'Halep Kahkesi'ne yoğun talep

Osman Nuri Ekim, Yemek Tarifi, Ramazan, İftar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aynı sofrayı paylaşıyor, birlikte oruç açıyor - Son Dakika


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