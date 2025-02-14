Ayrılan Çift Sevgililer Günü'nde Yeniden Nikah Masasında - Son Dakika
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Ayrılan Çift Sevgililer Günü'nde Yeniden Nikah Masasında

Ayrılan Çift Sevgililer Günü\'nde Yeniden Nikah Masasında

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, 10 yıl önce yollarını ayıran Ayşenur Harmanlı ve Haldun Salman çifti, Sevgililer Günü'nde nikah masasına oturdu. Davul ve zurnayla gerçekleşen tören, aileleri ve dostlarıyla coşku dolu anlara sahne oldu.

14.02.2025 22:35  Güncelleme: 22:43
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, 10 yıl önce yollarını ayıran Ayşenur Harmanlı ve Haldun Salman çifti, Sevgililer Günü'nde yeniden nikah masasına oturdu.

Gelibolu'da 14 Şubat Sevgililer Günü, Gelibolu'da evlilik için özel bir tarih olarak tercih edildi. Gelibolu Belediye Nikah Salonu'nda gün boyunca yoğunluk yaşandı. Dört çiftin hayatlarını birleştirdiği özel günde en dikkat çeken nikah, yıllar önce boşanan ancak yeniden bir araya gelme kararı alan Ayşenur Harmanlı ve Haldun Salman'ın nikahı oldu.

Davul ve zurnayla nikah töreni

Aileleri ve yakın dostlarının yoğun katılımıyla gerçekleşen nikah töreni, coşkuya sahne oldu. Davul ve zurna eşliğinde nikah masasına oturan çift, 10 yıl aradan sonra yeniden "evet" diyerek mutluluklarını taçlandırdı.

Çiftin, uzun yıllar ayrı kaldıktan sonra tekrar bir araya gelme kararı aldığı ve Sevgililer Günü'nün bu özel başlangıç için anlamlı bir tarih olduğunu düşündükleri öğrenildi. Nikah törenine katılan davetliler, çiftin mutluluğuna ortak olurken, tören renkli anlara sahne oldu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ayrılan Çift Sevgililer Günü'nde Yeniden Nikah Masasında - Son Dakika

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