Seyhan Belediyesi'nden Geri Dönüşüm Hamlesi - Son Dakika
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Seyhan Belediyesi'nden Geri Dönüşüm Hamlesi

18.08.2022 10:07

“Ayrıştır-Dönüştür-Kazandır” sloganıyla atıkları çevreci yöntemlerle yeniden ekonomiye kazandıran Seyhan Belediyesi, bir ilki daha yaşama geçirdi. “Ayrıştır-Dönüştür-Kazandır” mobil uygulamasıyla dönüştürülebilir atıklar, randevulu yöntemle toplanmaya başlandı. Uygulamayı kullanan yurttaşlar, biriktirip Seyhan Belediyesi’ne teslim ettikleri dönüştürülebilir atık miktarına göre ödüller de kazanıyor.

"Ayrıştır-Dönüştür-Kazandır" sloganıyla atıkları çevreci yöntemlerle yeniden ekonomiye kazandıran Seyhan Belediyesi, bir ilki daha yaşama geçirdi. "Ayrıştır-Dönüştür-Kazandır" mobil uygulamasıyla dönüştürülebilir atıklar, randevulu yöntemle toplanmaya başlandı. Uygulamayı kullanan yurttaşlar, biriktirip Seyhan Belediyesi'ne teslim ettikleri dönüştürülebilir atık miktarına göre ödüller de kazanıyor.

Seyhan Belediyesi, doğayı ve çevreyi kirleten atık miktarını azaltıp, atıkları yeniden ekonomiye kazandıracak uygulamalarına yenilerini ekliyor.

MOBİL ATIK TOPLAMA UYGULAMASI FAALİYETE GİRDİ

Dönüştürülebilir atıkları üretim sürecine tekrar kazandırıp, doğal kaynak ve kamu ekonomisi tasarrufu sağlamak amacıyla İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nün koordinasyonunda, mühendislerce geliştirilen "Ayrıştır-Dönüştür-Kazandır" mobil uygulamasının Pınar Mahallesi'ndeki pilot uygulamasından başarılı sonuçlar elde edildi.

ATIKLAR RANDEVUYLA TOPLANIYOR

Seyhan Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, apartman ve sitelerin yöneticilerini uygulamayla ilgili bilgilendirdikten sonra uygulamaya dahil olan binalara atıkların ayrı toplanmasını sağlayacak kumbaraları yerleştiriyor. Apartman ve site yöneticileri de cep telefonlarına yükledikleri "Ayrıştır-Dönüştür-Kazandır" adlı mobil uygulamaya giriş yapıp, üyelik kaydını gerçekleştirdikten sonra sorumlu oldukları binalarda yaşayan yurttaşların dönüştürülebilir atıklarını, Seyhan Belediyesi'nin verdiği atık kumbaralarında biriktirmesini sağlıyor.

Kumbaralarda yeteri kadar atık biriktikten sonra atıkların alınması için mobil uygulama üzerinden Seyhan Belediyesi Çevre Kontrol ve Koruma Müdürlüğü'nden randevu oluşturuluyor.

TOPLANAN ATIK MİKTARINA GÖRE ÖDÜL DE VAR

Oluşturulan randevu doğrultusunda adresinden alınan atıklar, Yeşiloba Mahallesindeki 1.Sınıf Atık Merkezi'nde türlerine göre aktarılırken, atık miktarı ölçülerek sistemde kayıtlı yöneticilerin hesabına puan olarak kaydediliyor. Yöneticiler sorumlu oldukları apartman ve sitelerde kullanılmak üzere topladıkları puanlar karşılığında boya, bank, kompost gübre, market çeki gibi ödüller alabiliyor.

HEM TASARRUF HEM GERİ KAZANIM

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Dr. Zeki Bozkurt, ödüllendirme yöntemiyle geri kazanılabilir atıkların ayrıştırılmış olarak toplanması teşvik edilirken, imha edilmesi için para ödenen atık miktarı da azaltılarak, belediyenin önemli ölçüde tasarruf etmesinin sağlandığını söyledi.

ATIK DÖKÜM KAYITLARI OLUŞTURULUYOR

Bozkurt, web tabanlı ve mobil platformlardan oluşan akıllı atık toplama ve kontrol sistemiyle atık döküm kayıtlarının da oluşturulduğunu ve istatistiksel değerlendirmelerle sürecin iyileştirmelerinin de  yapılabildiğini aktardı.  Bozkurt, "Seyhan Belediyesi olarak kaynakların kısıtlı olduğu günümüzde, hem geri kazanılabilir atıkları yeniden ekonomiye kazandırmak, hem çevreyi ve doğayı korumak hem de atıkların imhası konusunda harcadığımız paradan tasarruf etmek" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
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İklim Değişikliği, Seyhan Belediyesi, Pınar Mahallesi, Bozkurt, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Seyhan Belediyesi'nden Geri Dönüşüm Hamlesi - Son Dakika

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