Üye Girişi
Ayşe nine gençlik hayaline 75'inde başında başladı - Son Dakika

Ayşe nine gençlik hayaline 75'inde başında başladı

05.01.2022 14:07

Ayşe nine gençlik hayaline 75'inde başında başladı Gençlik hayali olan kilim dokumacılığına 75 yaşında başladı Şırnak'ın Cizre ilçesinde açılan kilim dokuma kursuna gelen 75 yaşındaki Ayşe Varış, gençlik hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Ayşe nine gençlik hayaline 75'inde başında başladı

Gençlik hayali olan kilim dokumacılığına 75 yaşında başladı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre ilçesinde açılan kilim dokuma kursuna gelen 75 yaşındaki Ayşe Varış, gençlik hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Cizre'de, Halk eğitim merkezi tarafından açılan ve yoğun ilgi görülen kilim kursunda, kursiyerler yeteneklerini sergileyerek kurslar sayesinde unutulmaya yüz tutmuş kilimcilik mesleğini sürdürüyor. Kilim dokuma kursu genç yaşlı herkes tarafından rağbet görüyor. Kursa gelen 75 yaşındaki Ayşe Varış, gençken hayalini kurduğu kilim dokumayı 75'inde öğreniyor. Varış, dokuma sayesinde ev ekonomisine katkıda bulunuyor.

Kilim dokumayı severek yaptığını belirten Varış, tek isteğinin kurs dönemlerinin erken kapatılamaması. Kilim dokumanın gençlik hayali olduğunu aktaran Varış, " 75 yaşındayım kilim kurusuna geldim. Gençlik hayalim olan kilimi öğrenmek istiyorum. Bu yüzden Kilim öğrenmek için halk eğitim merkezinin açtığı kilim dokuma kursuna geldim. Evde tek Başıma sıkılıyordum. Bir de maddi ihtiyaçlarım vardı. Bu yüzden kilim kursuna geldim. Gençlik hayalim olan kilim öğreneceğim ve maddi ihtiyaçlarımı karşılayacağım. 2 aylık olan dönem kursumuzun devam etmesini yetkililerden rica ediyorum. Gençlik hayalim olan kilim öğrenme sevdamın önüne engel olmasınlar" dedi.

Kursun usta öğreticisi Asiye Ürün, Ayşe Varış'ın çalışkanlığı ile kendilerine şevk verdiğini dile getirdi. 14 öğrencileri olduğunu söyleyen Ürün, " Öğrencilerimiz hem kilim öğrenmek istiyorlar hem de maddi olarak ailelerine yardımcı olmak istiyorlar. Bizim burada bir Ayşe teyzemiz var 75 yaşında. Sabah 8'de geliyor akşam saat 17.00'a kadar burada çalışıyor. Genç kızlar gibi severek kilim öğrenmeye geliyor. Hayali de önceden kilim öğrenmekti. Şimdi de severek geliyor. Çalışkanlığıyla genç kızlarımıza örnek oluyor. Aşkla ve azimle çalışmasını bize mutluluk veriyor. Onun çalışkanlığı bize şevk veriyor. Çok seviyoruz Ayşe teyzeyi o da bize işlerimizde moral veriyor. Buda yaptığımız işin çok kıymetli olduğunu gösteriyor.

Ayşe nine gençlik hayaline 75'inde başında başladı
Ayşe nine gençlik hayaline 75'inde başında başladı
Ayşe nine gençlik hayaline 75'inde başında başladı

YORUMLAR
500

Halk Eğitim Merkezi, gençlik, Şırnak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ayşe nine gençlik hayaline 75'inde başında başladı - Son Dakika


Hükümetin istifa ettiği Kazakistan'da sular durulmuyor! Belediye binası yakınlarında silah sesleri yükseldi Hükümetin istifa ettiği Kazakistan'da sular durulmuyor! Belediye binası yakınlarında silah sesleri yükseldi         
14:46
Yaşlı aylığı, ev bakım desteği, kıdem ve muhtar aylığında son rakamlar ne oldu? Yaşlı aylığı, ev bakım desteği, kıdem ve muhtar aylığında son rakamlar ne oldu?         
14:36
Bomba iddia: Aleyna Tilki ile rapçi Uzi aşk yaşıyor Bomba iddia: Aleyna Tilki ile rapçi Uzi aşk yaşıyor         
13:13
Araba stokçularının oyununu müşteri gibi davranan polisler ortaya çıkardı Araba stokçularının oyununu müşteri gibi davranan polisler ortaya çıkardı         
12:34
Tek tek itiraf etti! Tartıştığı kadını elleriyle boğup, cesedini sandıkta saklamış Tek tek itiraf etti! Tartıştığı kadını elleriyle boğup, cesedini sandıkta saklamış         
12:22
Bu haber fanatik taraftarlar için! 3. aşınız yoksa stada alınmayacaksınız Bu haber fanatik taraftarlar için! 3. aşınız yoksa stada alınmayacaksınız         
11:31
İntihar eden üniversite öğrencisinin mektubu yürek burktu: Kimse beni sevmedi, başka bir şey istemedim İntihar eden üniversite öğrencisinin mektubu yürek burktu: Kimse beni sevmedi, başka bir şey istemedim         
10:32
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okulların kapatılması söz konusu değil Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okulların kapatılması söz konusu değil         
10:14
Yargıtay'dan karar: Şirket aracına kesilen cezayı işçi ödemez Yargıtay'dan karar: Şirket aracına kesilen cezayı işçi ödemez         
09:48
Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı         
09:24
Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı         
09:06
Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler         
09:06
Yasmin Erbil, yatağında sere serpe uzandığı pozunu paylaştı Yasmin Erbil, yatağında sere serpe uzandığı pozunu paylaştı         
08:30
Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem         
07:49
EDHO ekranlara geri dönüyor! Başrol Oktay Kaynarca değil EDHO ekranlara geri dönüyor! Başrol Oktay Kaynarca değil         
20:17
Son Dakika: En düşük emekli maaşını 2 bin 500 TL'ye çıkaran teklif TBMM'ye sunuldu Son Dakika: En düşük emekli maaşını 2 bin 500 TL'ye çıkaran teklif TBMM'ye sunuldu         
20:14
Son Dakika: Türkiye'de 4 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 137 kişi vefat etti, 54 bin 724 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 4 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 137 kişi vefat etti, 54 bin 724 yeni vaka tespit edildi         
19:39

Son Dakika Haberleri
14:40 Gaspçıdan kendini korumaya çalıştı! Yanlışlıkla katil olan Enes'in ifadesi ortaya çıktı
14:35 Yaşlı aylığı, ev bakım desteği, kıdem ve muhtar aylığında son rakamlar ne oldu?
14:19 Yasak aşk yaşayan annenin feci sonu! Kızı annesini önce bıçakladı sonra kablo ile boğarak öldürdü
14:16 SGK, AK Partili vekilden gazete ilanıyla borcunu geri istedi
14:06 Ankara'da kritik zirve! Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı
14:06 CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Korumaları Merkez Bankası'na da gönderelim faizi indirsinler
13:57 70 yaşında liseyi bitiren Ziya Durak'ın yeni hedefi üniversite mezunu olmak!
13:51 Kılıçdaroğlu "Cumhurbaşkanı adayı olabilirim" diyen Tanju Özcan'la ilgili konuştu: 100 bin imza toplarsa o da aday olabilir
13:36 Bilim Kurulu üyesi İlhan: Bu hafta vaka sayıları patlayacak
13:32 "Kulağıma duyumlar geliyor" diyen Selçuk Özdağ: Ekrem İmamoğlu için iddianame hazırlanıyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2022 14:49:47. #1.12#
SON DAKİKA: Ayşe nine gençlik hayaline 75'inde başında başladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement