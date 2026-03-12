Ebb Başkanı Ünlüce'den İbb Davası Açıklaması: Hem Bürokratlarımızın Hem Belediye Başkanlarımızın Tutuksuz Yargılanmasına Karar Verilmeli

Meltem Karakaş

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Ayşe Ünlüce, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 107'si tutuklu 407 sanıklı İBB Davası'nda sanıkların tutuksuz yargılanması gerektiğini ifade ederek, "Tutuklu yargılamanın koşulları iddianameyle tamamen boşa çıkmış durumda" dedi.

Ünlüce, yaptığı açıklamada, İBB Davası'nın görülmesine geçen pazartesi başlandığını hatırlattı. Yargılamanın muhtemelen bayramdan sonra da uzunca bir süre devam edeceğini belirten Ünlüce, CHP Eskişehir İl Başkanı ile birlikte destek ve süreci takip için duruşmaya gitmeyi planladıklarını aktardı.

Ünlüce, şunları söyledi:

"Bu davalar belli ki çok uzun sürecek. Neredeyse 19 Mart'ta başlayan ve üzerinden yaklaşık bir yıl geçmiş bir süreçte daha duruşmalar yeni başladı gördüğünüz gibi. Bizim bu duruşmalardan en büyük beklentimiz burada savunması alınacak herkesin tutuksuz olarak yargılanmasına karar verilmesi, başta Ekrem İmamoğlu başkanımız olmak üzere."

"Tutuklu yargılamanın koşulları iddianameyle boşa çıkmış durumda"

?Neden? Hep söylüyoruz, hukuksal olarak baktığımızda tutuklu yargılamanın koşulları mevzuatımızda üç temel başlıkta toplanıyor. Birincisi gerçekten çok güçlü suç delillerinin olması. İkincisi kaçma şüphesinin bulunması. Üçüncüsü de delilleri karartma. Şimdi bu üçüne de baktığımızda artık iddianame hazırlanmış, deliller toplanmış. Dolayısıyla böyle bir durumda bir belediye başkanının ya da üst düzey bürokratların kaçmasını beklemek artık hayatın doğal akışına aykırı. Delilleri karartma ise iddianame yazılacak kadar deliller oluştuğuna göre bununla da ilgili bir risk kalmamış. Suç işleme ile ilgili güçlü şüphe zaten yargılamada ortaya çıkacak.

Dolayısıyla şu anda tutuklu yargılamanın koşulları iddianameyle tamamen boşa çıkmış durumda. Bizim bu duruşmalarda en büyük beklentimiz elbette ki arkadaşlarımızın yargılama sonucunda beraat etmesi ama öncelikle bu duruşma sonunda verilecek ara kararla beraber buradaki hem bürokratlarımızın hem belediye başkanlarımızın tutuksuz yargılanmasına karar verilmesi."