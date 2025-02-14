Ayşe Ünlüce: Kocakır Rezerv Alanı'nın TOKİ'ye Verilmesi Kentsel Dönüşümü Zorlaştıracak - Son Dakika
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Yerel

Ayşe Ünlüce: Kocakır Rezerv Alanı'nın TOKİ'ye Verilmesi Kentsel Dönüşümü Zorlaştıracak

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Kocakır rezerv alanının TOKİ'ye verilmesi nedeniyle açtıkları davanın sonucunu beklediklerini ve bu durumun şehrin kentsel dönüşümünü olumsuz etkileyeceğini açıkladı. Ünlüce, rezerv alanının kaybedilmesinin özellikle deprem riski nedeniyle şehir için ciddi sorunlar yaratabileceğini belirtti.

14.02.2025 10:22
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Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Kocakır rezerv alanının bir kısmının TOKİ'ye verilmesiyle ilgili açtıkları davanın sonucunu beklediklerini belirterek, "Rezerv alanı bu şekilde verildiği takdirde şehrin kentsel dönüşümü gerçekten zor olacak" diye belirtti.

Başkan Ayşe Ünlüce, kentsel dönüşüm projeleri kapsamında her şehrin kanunlar tarafından belirlenmiş rezerv alanları olduğunu hatırlattı. Eskişehir'de kentsel dönüşüm yaparken kullanılabilecek bu alanın Kocakır'daki 800 hektarlık rezerv alanı olduğunu dile getiren Ünlüce, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Kocakır'daki rezerv alanıyla ilgili verilen karar hakkında şunları söyledi;

"Davayı kazanamazsak şunu bilelim, bu şehrin artık bir rezerv alanı olmayacak"

"Biz 6 Şubat depremlerinden sonra Bakanlığa bir yazı yazdık, 'Eskişehir'de 6,7 büyüklüğünde beklenen bir deprem senaryosu var ve o yüzden bu alanı bize verin' dedik. Oradaki çoğu yer zaten hazineye ait. Dediler ki, 'Biz burayı TOKİ'ye vereceğiz, size veremeyiz.' Sonra tam seçim döneminde orayı gecekondu önleme bölgesi ilan edip 400 hektardan fazla bir bölümünü TOKİ'ye verdiler. Geri kalan bölgeyi de rezerv alan olarak tuttular. Ama gidip bakınca anlaşıldı ki o geri kalan alan çok bir şey yapılabilecek bir alan değil. Yani asıl iyi olan kısımlar TOKİ'ye verilmiş oldu, bunun üzerine biz de dava açtık. Çünkü bir rezerv alanı bu şekilde verildiği takdirde şehrin kentsel dönüşümü gerçekten zor olacak. Dava sonucunu bekliyoruz, umarım kazanırız. Ama kazanamazsak şunu bilelim, bu şehrin artık bir rezerv alanı olmayacak. Dönüşecek olan o 10-12 mahalledeki vatandaşlara ne önereceğiz? Vatandaşları kendi başlarına mı bırakacağız, 'Ben dönüşüm alanını ilan ettim, imar planını da yaptım, sen artık başının çaresine bak' mı diyeceğiz, yoksa başka bir rezerv alanı oluşturup yapıcı mı davranacağız, bunu hep birlikte göreceğiz."

"Bize o rezerv alanını verselerdi bir yola girecektik, ama yolumuzu direkt kapattılar"

Büyükşehir Belediye Meclisi'nde de eleştirilerin hedefi olduğunu ifade eden Ayşe Ünlüce, olaya şu sözlerle açıklık getirdi:

"Geçen gün Belediye Meclisi'nde 'TOKİ bu kadar ev yaptı, belediye ne yaptı?' dendi. Belediyenin görevi ev yapmak değil ki zaten. Bana 'Buranın yolunu, kanalizasyonunu ya da yeşil alanını niye yapmadın?' diye sorabilirler, ama hiç görevim olmayan bir şeyi sırf siyaseten suçlamak için böyle söylemeleri gerçekten komik. Kaldı ki TOKİ o evleri herhangi yer satın almadan hazineden bedavaya aldığı araziye yapıyor. Eğer bize o rezerv alanını verselerdi, biz de elimizi taşın altına koyup o parselleri oluşturup dönüşüm alanlarını da Bakanlığa onaylattırıp bir yola girecektik, ama yolumuzu direkt kapattılar." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ayşe Ünlüce: Kocakır Rezerv Alanı'nın TOKİ'ye Verilmesi Kentsel Dönüşümü Zorlaştıracak - Son Dakika

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