Ayşegül Canbolat'tan Sağlıklı Hayat Merkezi Ziyareti - Son Dakika
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Ayşegül Canbolat'tan Sağlıklı Hayat Merkezi Ziyareti

Ayşegül Canbolat\'tan Sağlıklı Hayat Merkezi Ziyareti

Aydın Valisi eşi Ayşegül Canbolat, Nazilli Sağlıklı Hayat Merkezi'ni ziyaret ederek bilgi aldı.

15.05.2025 15:05
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Aydın Valisinin Yakup Canbolat'ın eşi Ayşegül Canpolat ve beraberindeki heyet Nazilli Sağlıklı Hayat Merkezi'ni ziyaret ederek gerçekleştirilen çalışmalar halkında bilgi aldı.

Aydın Valisi Yakup Canbolat'ın eşi Ayşegül Canpolat, Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, Germencik Kaymakamı Sultan Doğru, Köşk Kaymakamı Tuğba Polat, Nazilli Sağlıklı Hayat Merkezi'ni ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Aydın Halk Sağlığı Başkanı Uzm. Dr. Engin Tetik, Nazilli İlçe Sağlık Müdürü Dr. Şule Akbaş, Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Dr. Elif Yalçın, Nazilli Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Uzm. Dr. Yiğit Can Meral, Nazilli Zafer Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Ece Kundakoğlu hazır bulundu.

Karşılama sırasında Vali Canbolat'ın eşi Ayşegül Canbolat'a Sağlıklı Hayat Merkezi girişinde çiçek takdim edildi. Daha sonra eğitim salonunun da Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Uzm. Dr. Yiğit Can Meral tarafından merkezde verilen Beslenme Danışmanlığı Fiziksel Aktivite Danışmanlığı, Psiko Sosyal Danışmanlık, Kadın Üreme Sağlığı Danışmanlığı, Koruyucu Ağız Diş Sağlığı Danışmanlığı, Kronik Hastalıklarda Danışmanlık, Verem Savaş Dispanseri, Sigara Bırakma Polikliniği, Laboratuvar Hizmetleri, Görüntüleme Hizmetleri ve Kanser Erken Teşhis Eğitim Merkezi (KETEM) merkezinde yapılan 40-69 yaş bayanlar için meme kanseri taraması, 30-65 yaş arası kadınlar için rahim ağzı Kanseri taraması, 50-70 yaş kadın ve erkekler için kalınbağırsak kanseri taraması hakkında bilgi veridi. Ebe Meral Kök tarafından Gebe Okulu Programı ve programın gebelere faydası anlatıldı.

Sunum Sonrası Nazilli Sağlıklı Hayat Merkezi, Sağlıklı Beslenme Mutfağına geçilip, Diyetisyen Zeynep Gürpınar tarafından; sabah, öğle, akşam öğünleri için beslenme mutfağımızda hazırlanan sağlıklı yemek tabakları sunuldu. Nazilli Sağlıklı Hayat Merkezi mutfağı fırınında uygulamalı olarak yapılan şekersiz, unsuz, yağsız kek misafirlere ikram edildi.

Ayşegül Canbolat, kaymakamlar ve gebelerden gelen sorular diyetisyen Zeynep Gürpınar ve Gebe Okulu Sorumlusu Ebe Meral Kök tarafından cevaplandırıldı.

Mutfak sonrası Canbolat ve beraberindeki heyet Gebe Okulunu da ziyaret edip, gebelere verilen eğitimler hakkında bilgi aldı. Fizyoterapist eşliğinde yapılan nefes egzersizlerine eşlik edip, gebeler ile sohbet etti.

Vali Canbolat'ın eşi Ayşegül Canbolat verilen hizmetlerden dolayı memnuniyetini dile getirerek Sağlıklı Hayat Merkezi personellerine teşekkür edip, hatıra fotoğrafı çektirdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ayşegül Canbolat'tan Sağlıklı Hayat Merkezi Ziyareti - Son Dakika

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