Aysel için acil böbrek nakli çağrısı

Aynı hastalıktan 3 evladını kaybetti, tedavi gören çocuğunu kurtarmak istiyor

BATMAN - Batman'ın Beşiri ilçesinde böbrek yetmezliği nedeniyle daha önce 3 çocuğunu kaybeden 74 yaşındaki Süleyman Tanlak, aynı hastalıkla mücadele eden 28 yaşındaki kızı Aysel Tanlak için böbrek nakli gerektiğini söyledi.

Böbrek yetmezliği nedeniyle her iki böbreği de iflas eden 28 yaşındaki Aysel Tanlak, şu anda Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyor. 74 yaşındaki baba Süleyman Tanlak, kızının yaşama tutunabilmesi için acil böbrek nakli gerektiğini belirterek, destek istedi. Daha önce 24, 30 ve 8 yaşındaki üç çocuğunu aynı hastalık nedeniyle kaybettiğini dile getiren Tanlak, "2 yıldır kızım bu hastalıkla mücadele ediyor. Bir süre Diyarbakır'da tedavi gördü, ardından Batman'da 45 gün boyunca hastanede kaldı ancak olumlu sonuç alamadık. Şu an yoğun bakımda ve durumu kritik. Eğer böbrek bulunmazsa kızımı da kaybedeceğim, perişanım" diye konuştu.

Emekli olduğunu ve aylık 15 bin lira maaşla geçinmeye çalıştığını belirten Tanlak, "Allah rızası için bir umut olsun. Kızımın yaşaması için tek çaremiz uygun bir böbrek bağışıdır" diye konuştu.

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