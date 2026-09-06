AYSO Başkanı Gökhan Maraş Mavi Liste ile yeniden aday, iş insanı Özalp de destek verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AYSO Başkanı Gökhan Maraş Mavi Liste ile yeniden aday, iş insanı Özalp de destek verdi

AYSO Başkanı Gökhan Maraş Mavi Liste ile yeniden aday, iş insanı Özalp de destek verdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Sanayi Odası Başkanı Gökhan Maraş, yeni dönem başkan adaylığını lansman toplantısıyla açıkladı ve seçimlere Mavi Liste ile gireceğini duyurdu. Toplantıya katılan iş insanı Mustafa Özalp, oğluyla birlikte Maraş'a destek verirken, çalışmalarını sürdüren Maraş'ın yeni dönem için startı verildi.

Aydın Sanayi Odası (AYSO) Başkanı Gökhan Maraş'ın yeni dönem başkan adaylığını açıkladığı lansman toplantısına iş insanı Mustafa Özalp de katılarak destek verdi.

AYSO Başkanı Gökhan Maraş, yeni dönem başkan adaylığını düzenlenen lansman toplantısıyla açıkladı. AYSO üyelerinin de katıldığı toplantıda Maraş, seçimlere Mavi Liste ile gireceğini duyurdu. Lansman toplantısına katılan isimler arasında iş insanı Mustafa Özalp de yer aldı. Özalp, oğlu ile birlikte katıldığı toplantıda Gökhan Maraş ve AYSO Meclis Başkanı Hakkı Gözlüklü ile bir araya geldi. Toplantıyı takip eden Özalp, Maraş'ın yeni dönem başkan adaylığına desteğini gösterirken, AYSO seçimlerinde mavi liste ile yarışacak olan Maraş çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Mustafa Özalp, Özalp, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel AYSO Başkanı Gökhan Maraş Mavi Liste ile yeniden aday, iş insanı Özalp de destek verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gülaçan-4 Tespit Kuyusu’nda sondaj sürüyor Gülaçan-4 Tespit Kuyusu’nda sondaj sürüyor
Esenyurt’ta korsan taksicilik yapan emekli polis, ceza yazan meslektaşını şehit etti Esenyurt’ta korsan taksicilik yapan emekli polis, ceza yazan meslektaşını şehit etti
Deniz Göktaş’tan esprili cezaevi mesajı Deniz Göktaş'tan esprili cezaevi mesajı
Kahramanmaraş okul saldırısı davasında İsa Aras Mersinli’nin annesi tahliye edildi Kahramanmaraş okul saldırısı davasında İsa Aras Mersinli'nin annesi tahliye edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı 12 ülkeye yeni büyükelçi atandı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 12 ülkeye yeni büyükelçi atandı
Son seçimleri en yakın tahmin eden şirketten yeni anket DEM Parti yerini kaptırdı Son seçimleri en yakın tahmin eden şirketten yeni anket! DEM Parti yerini kaptırdı

11:03
Orta Vadeli Program açıklanıyor: Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4 oldu
Orta Vadeli Program açıklanıyor: Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4 oldu
10:22
Cemal Enginyurt’un “Hayırlı olsun“ dediği ünlü mekan mercek altında Oğlu ortak çıktı
Cemal Enginyurt'un "Hayırlı olsun" dediği ünlü mekan mercek altında! Oğlu ortak çıktı
10:07
ABD’nin hamlesi piyasaları ateşe verebilir Türkiye için kritik pazartesi
ABD'nin hamlesi piyasaları ateşe verebilir! Türkiye için kritik pazartesi
09:42
Serhat Kılıç’ın ölümü sonrası Şoray Uzun’dan çağrı: Varsayımları gerçekmiş gibi sunmayın
Serhat Kılıç'ın ölümü sonrası Şoray Uzun'dan çağrı: Varsayımları gerçekmiş gibi sunmayın
09:30
Televizyon dünyasını sarsan karar Ünlü sunucu idama mahkum edildi
Televizyon dünyasını sarsan karar! Ünlü sunucu idama mahkum edildi
09:18
Derbi sonrası kendini kaybetti Sunucu neye uğradığını şaşırdı
Derbi sonrası kendini kaybetti! Sunucu neye uğradığını şaşırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2026 11:19:29. #7.12#
SON DAKİKA: AYSO Başkanı Gökhan Maraş Mavi Liste ile yeniden aday, iş insanı Özalp de destek verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement