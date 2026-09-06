AYSO Başkanı Gökhan Maraş Mavi Liste ile yeniden aday, iş insanı Özalp de destek verdi
Aydın Sanayi Odası Başkanı Gökhan Maraş, yeni dönem başkan adaylığını lansman toplantısıyla açıkladı ve seçimlere Mavi Liste ile gireceğini duyurdu. Toplantıya katılan iş insanı Mustafa Özalp, oğluyla birlikte Maraş'a destek verirken, çalışmalarını sürdüren Maraş'ın yeni dönem için startı verildi.
Aydın Sanayi Odası (AYSO) Başkanı Gökhan Maraş'ın yeni dönem başkan adaylığını açıkladığı lansman toplantısına iş insanı Mustafa Özalp de katılarak destek verdi.
AYSO Başkanı Gökhan Maraş, yeni dönem başkan adaylığını düzenlenen lansman toplantısıyla açıkladı. AYSO üyelerinin de katıldığı toplantıda Maraş, seçimlere Mavi Liste ile gireceğini duyurdu. Lansman toplantısına katılan isimler arasında iş insanı Mustafa Özalp de yer aldı. Özalp, oğlu ile birlikte katıldığı toplantıda Gökhan Maraş ve AYSO Meclis Başkanı Hakkı Gözlüklü ile bir araya geldi. Toplantıyı takip eden Özalp, Maraş'ın yeni dönem başkan adaylığına desteğini gösterirken, AYSO seçimlerinde mavi liste ile yarışacak olan Maraş çalışmalarını sürdürüyor.
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