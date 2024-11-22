Aytepe Varyantı'nda Çöp Tepkisi - Son Dakika
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Aytepe Varyantı'nda Çöp Tepkisi

Aytepe Varyantı\'nda Çöp Tepkisi

Aydın'da Aytepe Varyantı'nda atılan çöpler doğayı tehdit ediyor, vatandaşlar çözüm talep ediyor.

22.11.2024 13:47
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Aydın'ın Efeler ilçesi Zafer Mahallesi'nde çeşitli ağaçlarla dolu Aytepe varyantında gelişi güzel yerlere atılan çöpler vatandaşların tepkisini topladı. Bölgenin çöplük haline gelmesine tepki gösteren vatandaşlar, yetkililerden bu konuya kesin çözüm getirmelerini talep etti.

Aytepe Varyantı ağaçlarla çevrili doğası, yeşil dokusu ve Aydın'a ait muhteşem manzarasıyla hem bölge sakinlerini hem de şehri ziyaret edenleri cezbediyor. Aytepe Varyantı, sabah yürüyüşleri için tercih edilen sakin ve huzurlu bir alan olarak bilinirken, Aydın'ı yüksek bir noktadan görmek isteyenlerin uğrak yeri haline geliyor. Ancak son zamanlarda bölgeye gelişi güzel atılan çöpler, doğal güzelliği çöplüğe dönüşüyor. Özellikle cam şişeler, plastik ambalajlar, yiyecek paketleri ve çeşitli atıklar bölgenin doğal güzelliğine zarar veriyor.

Vatandaşlar, Aytepe Varyantı'nda son zamanlarda artan çöp yığınları karşısında büyük bir hayal kırıklığı yaşarken, yürüyüş yapmaya gelenler temiz hava almak ve doğal güzelliklerle iç içe olmak için geldikleri bu alanda çöplerin her tarafta yayılmasından duydukları rahatsızlığı dile getiriyorlar. Özellikle çevreye duyarlı olan vatandaşlar, bu tür atıkların gelişi güzel bir şekilde doğaya bırakılmasının, hem doğaya büyük zarar verdiğini hem de bölgenin estetik görüntüsünü olumsuz yönde etkilediğini belirtiyorlar. Bölgedeki çevre kirliliği karşısında tepkilerini dile getiren vatandaşlar, yetkililerden çözüm bekliyor. Ağaçlarla dolu, doğayla iç içe olan alanın korunması ve temizlenmesi için daha fazla denetim yapılması gerektiğini vurgulayan bölge sakinleri, özellikle çöplerin belirli noktalarda toplanması ve alanın düzenli aralıklarla temizlenmesi gerektiğini belirtiyorlar. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aytepe Varyantı'nda Çöp Tepkisi - Son Dakika

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