Ayvacık\'ta 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Kutlandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı.

Ayvacık'ta 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları, Küçükkuyu Liman İçi Meydanı'nda düzenlendi. Programa, Ayvacık Kaymakamı Mustafa Karali, Ayvacık Garnizon Komutanı Olgun Parlar, Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, Küçükkuyu Belediye Başkanı Abdülmuttalip Gürel, Küçükkuyu Sahil Güvenlik Grup Komutanı Alper Alemisoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören öncesinde protokol üyeleri, deniz şehitleri anısına denize çelenk bıraktı. Ardından serbest yüzme ve yağlı direkten bayrak alma yarışmaları düzenlendi. Küçükkuyu Yelken Kulübü tarafından gösteri yapıldı.

Yarışmalarda başarılı olan gençlere ödül verilmesiyle program son bulurken, yüzme yarışmalarında fenalaşan bir kişi ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - ÇANAKKALE