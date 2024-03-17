Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 2024-2029 Proje Tanıtım Toplantısı düzenledi

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde 2024-2029 Proje Tanıtım Toplantısı düzenledi.
Ayvalık Belediye Başkanı ve CHP'nin Başkan Adayı Ergin, gelecek dönem projelerini düzenlediği toplantıda kamuoyu ile paylaştı.
Tanıtım toplantısına CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın, İl Başkanı Erdem Köybaşı, Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı, CHP Meclis Üyesi Adayları, Ayvalık Oda Başkanları, Dernek, STK ve Meslek örgütü üye ve Yönetim kurulu temsilcileri, iş insanları, yazılı, görsel ve dijital medya temsilcileri katıldı.
Yoğun programı nedeniyle toplantıya katılamayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in mesajının okunmasıyla başlayan etkinlikte, Mesut Ergin döneminde yapılan işler ve projelerin yer aldığı özet haline getirilmiş bir video izlendi.
Toplantıda söz alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, şunları vurguladı:
"Ayvalık zaten rüştünü ispat etti. Ama yetiyor mu, yetmiyor. Çünkü önümüzde büyükşehir belediye seçimleri var. Her bir oy çok kıymetli. O zaman Ayvalık nasıl değişiyor, gelişiyor, hep birlikte göreceğiz. Sizler sayesinde umut var, gelecek var."
CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı da şunları söyledi:
"YÜCEL YILMAZ MAL VARLIĞINI AÇIKLASIN"
"Yücel Yılmaz beş yıldır burayı yok saydı. Biz de sandıkta onu yok sayacağız. BASKİ çalışanlarının ücretlerinin yarısı ödenmiş. Bizim kadrolarımız nasıl Ayvalık'ta o borçları kapattıysa, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde de o borçları kapatacak. Nasıl ki Ekrem İmamoğlu mal varlığını açıkladı. Yücel Yılmaz da çıksın mal varlığını açıklasın. Bu kente saygılı olmasını, şeffaf, dürüst bir açıklama yapmasını bekliyoruz."
Ardından Başkan Ergin, CHP Meclis üyelerini tanıttı. Ergin, öncelik verecekleri projeleri ve alanları anlattı. Çağın gereklerini göz önüne alarak yeni nesil belediyecilik anlayışı ile hizmet vereceklerini, yerinde kentsel dönüşümlerin yapılmasından, spor merkezlerine, barınak, ulaşım, otopark gibi konuların sunumunu yapan Ergin'in projeleri ayakta alkışlandı.
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