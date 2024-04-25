Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ı ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ı ziyaret etti

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın\'ı ziyaret etti

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ı ziyaret ederek Ayvalık'ın çözüm bekleyen projeleri hakkında fikir alışverişinde bulundu.

25.04.2024 09:16  Güncelleme: 09:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(BALIKESİR) - Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 1950 yılında yapılan seçimlerde Balıkesir'i kaybeden ve bir daha da kazanamayan Cumhuriyet Halk Partisi'nin 74 yıl sonra kazandığı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ı ziyaret etti.

Başkan Mesut Ergin, BASKİ Su ve Kanalizasyon, Ulaşım, Kent Estetiği ve Fen İşleri daire başkanları ve yöneticileri ile düzenlenen toplantıda Ayvalık'ın kısa ve uzun vadede çözüm bekleyen projeleri hakkında fikir alışverişinde bulundu ve taleplerini iletti.

Ayvalık'ın uzun yıllardır çözüm bekleyen altyapı sorunlarını masaya yatırdıklarını belirten Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Altyapı, arıtma ve sulama ihtiyaçları üzerine, fen işleri, ulaşım çözümleri ve kent estetiğine dair yürütülecek çalışmalar görüşerek değerlendirmelerde bulunduk. Ahmet Akın başkanımızın Balıkesir'imize ve kentimize yapacağı önemli projelerinde her daim yanındayız. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinin Ahmet Akın başkanımıza ve şehrimize hayırlı uğurlu olsun, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Mesut Ergin, Ahmet Akın, Balıkesir, Yerel yönetim, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ı ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:32 AK Parti’den Yeniden Refah’a geçen Yozgat’ta belediye binasına T.C. tabelası asıldı AK Parti'den Yeniden Refah'a geçen Yozgat'ta belediye binasına T.C. tabelası asıldı
09:20 Resepsiyonda dikkat çeken görüntü Yenişehirlioğlu “Helal parayla aldım“ dediği 592 bin liralık saati çıkardı Resepsiyonda dikkat çeken görüntü! Yenişehirlioğlu "Helal parayla aldım" dediği 592 bin liralık saati çıkardı
08:38 Çanakkale’de Atatürk’ün tarihi emri verdiği 57. Alay’a vefa yürüyüşü Çanakkale'de Atatürk'ün tarihi emri verdiği 57. Alay'a vefa yürüyüşü
08:38 Gözler Merkez Bankası’nın faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
07:49 CHP kurmayları: Erdoğan-Özel zirvesinin tek gündemi yeni anayasa olmayacak, toplumun çözüm beklediği pek çok konu var CHP kurmayları: Erdoğan-Özel zirvesinin tek gündemi yeni anayasa olmayacak, toplumun çözüm beklediği pek çok konu var
09:53 Gönül Dağı dizisinin setinde taciz skandalı İki kadın arasındaki davada karar çıktı Gönül Dağı dizisinin setinde taciz skandalı! İki kadın arasındaki davada karar çıktı
09:29 Survivor All Star’a veda eden isim Berna oldu Survivor All Star'a veda eden isim Berna oldu
09:28 İYİ Parti’de genel başkanlık anketi: Koltuğa talip 3 isimin aldığı oy oranları dikkat çekti İYİ Parti'de genel başkanlık anketi: Koltuğa talip 3 isimin aldığı oy oranları dikkat çekti
09:03 İzmir’e çöl tozu bulutu çöktü İzmir'e çöl tozu bulutu çöktü
08:20 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı’nda seferler 72 saat sonra normale döndü Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda seferler 72 saat sonra normale döndü
08:16 Şevket Çoruh, Arka Sokaklar’a geri dönüyor İlk fragman da geldi Şevket Çoruh, Arka Sokaklar'a geri dönüyor! İlk fragman da geldi
07:54 Ateş Kuşları dizisi final yapıyor Ateş Kuşları dizisi final yapıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2024 10:28:06. #1.12#
SON DAKİKA: Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ı ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement