Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın\'ı ziyaret etti

Yerel

(BALIKESİR) - Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 1950 yılında yapılan seçimlerde Balıkesir'i kaybeden ve bir daha da kazanamayan Cumhuriyet Halk Partisi'nin 74 yıl sonra kazandığı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ı ziyaret etti.

Başkan Mesut Ergin, BASKİ Su ve Kanalizasyon, Ulaşım, Kent Estetiği ve Fen İşleri daire başkanları ve yöneticileri ile düzenlenen toplantıda Ayvalık'ın kısa ve uzun vadede çözüm bekleyen projeleri hakkında fikir alışverişinde bulundu ve taleplerini iletti.

Ayvalık'ın uzun yıllardır çözüm bekleyen altyapı sorunlarını masaya yatırdıklarını belirten Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Altyapı, arıtma ve sulama ihtiyaçları üzerine, fen işleri, ulaşım çözümleri ve kent estetiğine dair yürütülecek çalışmalar görüşerek değerlendirmelerde bulunduk. Ahmet Akın başkanımızın Balıkesir'imize ve kentimize yapacağı önemli projelerinde her daim yanındayız. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinin Ahmet Akın başkanımıza ve şehrimize hayırlı uğurlu olsun, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.