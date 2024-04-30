Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin Mal Varlığını Açıkladı - Son Dakika
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Yerel

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin Mal Varlığını Açıkladı

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin Mal Varlığını Açıkladı

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, şeffaf yönetim anlayışıyla mal varlığını kamuoyuyla paylaştı.

30.04.2024 11:38  Güncelleme: 11:40
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(BALIKESİR) - Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, mal varlığını kamuoyuyla paylaştı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, şeffaf yönetim anlayışının başkanlık makamından başlayacağını belirterek, güncel mal varlığını açıkladı.

Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Kıymetli hemşehrilerim ve kamuoyuyla paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Bu anlayışla eşim Canan Ergin ve bana ait mal bildirimimizi, sosyal medya hesaplarında, yerel ve ulusal basın ile paylaştık ve belediyemizin girişinde bulunan panolara astık" dedi.

Kaynak: ANKA

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