 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ayvalık Belediye Başkanı Muhtarlarla Bir Araya Geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Ayvalık Belediye Başkanı Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, muhtarlar ve eşleriyle bir araya gelerek beş yıl boyunca verdikleri destek ve katkılar için teşekkür etti. Başkan Ergin, muhtarların hizmetlerin hızlı bir şekilde yürütülmesinde büyük bir güç olduğunu belirtti ve Ayvalık'ın daha ileriye taşınması için birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Ayvalık Belediye Başkanı Muhtarlarla Bir Araya Geldi
23.01.2024 - 13:41,
Abone Ol

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, muhtarlar ve eşleriyle bir araya geldi. 5 yıl boyunca Ayvalık için birlikte çalıştıkları kırsal ve merkez mahalle muhtarlarından hizmetlerin yürütülmesi sırasında büyük bir destek ve güç aldıklarını belirten Ergin, "Katılımcı belediyecilik anlayışıyla Ayvalık'ımızı daha ileriye taşımak için hizmetlerimizde en büyük yardımcılarımız olan değerli muhtarlarımıza beş yıl boyunca gösterdikleri destek ve katkıları nedeniyle çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Beş yıl boyunca yaşanan sıkıntı, sorun ve problemlerin hızlı bir şekilde çözülmesi amacıyla konuları Belediye birimlerine hızlı bir şekilde ileten mahalle muhtarlarının kendileri için itici bir güç olduğunu dile getiren Başkan Mesut Ergin, Ayvalıklı muhtarların, mahalleleri için hizmet aşkıyla dolu çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Paşalimanı sosyal tesislerinde muhtar ve eşleriyle bir araya gelen Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Belediye olarak gücümüzün yettiği yere kadar muhtarlarımızın yanındayız, istek, öneri ve taleplerini yerine getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Onlar bizim mahallelerdeki en yakın temsilcilerimiz. Muhtarlarımız bize hiçbir zaman şahsi talepleriyle gelmiyorlar. Her zaman öncelikleri mahalleleri. Sorunları iletirler, biz de önerileri en iyi şekilde değerlendiriyoruz. Onları ilgili birimlerin sorumlularıyla sık aralıklarla ziyaret ediyoruz. Ayvalık Belediyesi olarak muhtarlarımızla beraber çalışmaktan mutluyuz. Birlikte Ayvalık anlayışıyla hizmet üretmeye devam ediyoruz. Mahalle muhtarlarımızın belediyemize verdikleri hizmet, destek ve dayanışma için teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Mesut Ergin, Yerel yönetim, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ayvalık Belediye Başkanı Muhtarlarla Bir Araya Geldi - Son Dakika


22:16
Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım
21:54
Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı
21:48
Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt
21:22
Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:18
Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü
21:12
Galibiyeti unutan Volkan'a 'Ayrılacak mısın?' diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi Galibiyeti unutan Volkan'a "Ayrılacak mısın?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi
20:07
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06
Arkadaşının başını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı Arkadaşının başını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı

Son Dakika
22:16 Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım
21:54 Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı
21:48 Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt
21:22 Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:18 Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü
21:12 Galibiyeti unutan Volkan'a "Ayrılacak mısın?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi
20:07 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06 Arkadaşının başını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45 AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 22:41:14. #1.11#
SON DAKİKA: Ayvalık Belediye Başkanı Muhtarlarla Bir Araya Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement