Ayvalık Belediyesi Engellilere Özel Tekne Turu Düzenledi - Son Dakika
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Ayvalık Belediyesi Engellilere Özel Tekne Turu Düzenledi

Ayvalık Belediyesi Engellilere Özel Tekne Turu Düzenledi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle Ayvalık Belediyesi tarafından engellilere yönelik bir tekne turu düzenlendi. Turda engellilere kına yakıldı, pasta kesildi ve balık tutma deneyimi yaşatıldı.

15.05.2024 18:09  Güncelleme: 18:12
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle Ayvalık Belediyesi tarafından engellilere yönelik bir tekne turu düzenlendi.

Belediye Başkanı Mesut Ergin'in talimatıyla düzenlenen tekne turunda; Ayvalık Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Özel Çocuklar Eğitim Evi, Özel Ayvalık Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Özel Zeytin Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ve Birlik Ortopedik Engelliler Derneği üyeleri katıldı.

Tekne turunda bir günlük temsili askerlik yapacak olan engellilerin ellerine geleneksel kına yakılırken, doğum günü olan engelliler için de pasta kesildi.

Ayvalık Belediyesi Zihinsel Engelliler Okulu öğrencileri tarafından yapılan olta takımları geziye katılanlara hediye edilirken, oltalarıyla balık tutan engelliler de adeta "Bize balık vermeyin. Balık tutmasını öğretin" mesajını verdiler.

Gezi boyunca gönüllerince eğlenen, dans eden, şarkılar söyleyen konuklar özel olarak düzenlenen Engelliler Haftası'nın tadını çıkarmayı da ihmal etmedi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin; "Özel bireylerimizin normal bireylerden farklı olmadığını inanıyoruz. Onları etkinlikler vasıtasıyla topluma entegre olmalarını sağlamayı amaçlıyoruz ve bu konuda başarılı olduğumuzu bir kez daha görüyor ve kanıtlamış oluyoruz. Şahsım ve Ayvalık halkı adına şunu söyleyebilirim; Biz onların daima yanındayız" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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