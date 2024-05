Ayvalık Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi Projesi Onaylandı

Yerel

Ayvalık Belediyesi Mayıs ayı olağan meclis toplantısı Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi'nde gerçekleştirildi. Meclis toplantısında sokaktaki can dostlara müjdeli bir gündem maddesi, oy çokluğuyla onaylandı.

Projesi biten ve ruhsatı verilen, ayrıca; tüm yapım, imal, inşa ile faal hale getirilip tamamlanması maliyet ve tefrişi giderleri hayırsever Ayvalıklı vatandaş Ahmet Armağan Yavuz tarafından karşılanan Ayvalık Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin yapımı için önemli bir adım atıldı.

Bulutçeşme Mahallesi'nde yaşam bulacak olan Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi hakkında bilgi veren Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, sokaktaki dostlarla bir değil her gün ilgilendiklerini, kedi ve köpeklerin kısırlaştırılmasına, onların yiyecek, içecek sorunlarına, aşılarına ve bakımlarına kadar her türlü detayı titizlikle önemsediklerini söyledi.

600 can dostun yararlanacağı, 40 dönümlük bir alanı kaplayan merkezin 21 bin metrekaresinin çalışma alanı olarak belirlendiğini, padoklar dahil kapalı alanların 2 bin 843 metre kare olduğunu ifade eden Başkan Ergin, "Yarı açık alanlar 2 bin 840 metre kare, açık alanlar ise 15 bin 326 metrekare olarak projelendirildi. Can dostlarımıza olan sevgimizin bir gün değil her gün. Onların konforlu bir yaşam sürmeleri için yeni bir Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi belirledik. Bir hastane kalitesinde can dostlarımızın bakımları, tedavileri gerçekleştirilecek. Ayrıca, vatandaşlarımız ve personel için otopark, çocuk parkı, köpek eğitim alanı ve kafeterya gibi sosyal donatı alanları bulunacak. Eski geçici hayvan barınağı da işlevini yine sürdürmeye devam edecek" dedi. - BALIKESİR