Ayvalık Belediyesi ihale iddialarını yalanladı, Balıkesir TV\'ye suç duyurusu yaptı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, belediyenin ihale süreçlerine ilişkin bir televizyon kanalında gündeme getirilen iddialar üzerine Ayvalık Belediyesi yazılı bir açıklama yayımladı. İddiaların gerçeği yansıtmadığını savunan belediye yönetimi, haberi hazırlayan gazeteci Tamar Tanrıyar ile Balıkesir TV hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

"İddialar gerçeği yansıtmıyor"

Ayvalık Belediyesi tarafından yapılan kamuoyu açıklamasında, Balıkesir TV'de Tamar Tanrıyar tarafından yayımlanan ve belediyenin ihale süreçlerini konu alan haberin asılsız iddialar içerdiği öne sürüldü.

Açıklamada, haberde yer alan "Ayvalık Belediyesi'nin Cihan isimli şahsa ihale verdiği" yönündeki iddiaların tamamen gerçek dışı olduğu belirtilerek, söz konusu kişiyle belediye arasında doğrudan ya da dolaylı herhangi bir ihale, doğrudan temin veya sözleşme ilişkisi bulunmadığı ifade edildi.

Belediye, gerçekleştirilen ihalelerin halka açık olduğunu ve gerekli şartları sağlayan tüm firmaların ihalelere katılmasının önünde herhangi bir engel bulunmadığını vurguladı.

"EKAP kayıtları açık ve şeffaf"

Ayvalık Belediyesi açıklamasında, ihale ve satın alma süreçlerinin Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde yürütüldüğü kaydedildi.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirilen işlemlerin şeffaflığına dikkat çekilen açıklamada, belediyenin tüm alım ve ihale süreçlerinin mevzuata uygun olduğu savunuldu.

Belediye yetkilileri, iddialarda adı geçen Cihan isimli kişiyle herhangi bir ihale, doğrudan temin veya sözleşme ilişkisinin kesinlikle söz konusu olmadığını bir kez daha dile getirdi.

Gazeteci ve site hakkında suç duyurusu

Ayvalık Belediyesi, söz konusu haberin kurumun güvenilirliğini ve itibarını hedef aldığını ileri sürerek hukuki süreç başlattığını duyurdu.

Açıklamada, haberin sahibi Tamar Tanrıyar ve ilgili yayın kuruluşu Balıkesir TV hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

Belediye tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gerçeklerle bağdaşmayan, kurumumuzun güvenilirliğini ve itibarını hedef alan bu asılsız haberle ilgili olarak haber müellifi Tamar Tanrıyar ve ilgili yayın kuruluşu Balıkesir TV hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur."

"Hukuki süreç kararlılıkla takip edilecek"

Ayvalık Belediyesi, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinin önemine dikkat çekerek kurumun haklarını korumak amacıyla başlatılan hukuki sürecin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Açıklamanın sonunda, gerçek dışı iddialarla kamuoyunu yönlendirmeye yönelik girişimlere karşı yasal hakların kullanılmaya devam edileceği vurgulandı.

Öte yandan, belediyenin suç duyurusuna konu olan iddialara ilişkin yargı sürecinin nasıl sonuçlanacağı merak konusu olurken, söz konusu iddiaların doğruluğu konusunda henüz verilmiş bir yargı kararı bulunmuyor.