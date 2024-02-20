Ayvalık Belediyesi\'ne bağışlanan arsa üzerine hastane yapılması için ihaleye çıkılıyor

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İş insanı Cihan Şişman tarafından hastane yaptırılması koşuluyla Ayvalık Belediyesi'ne bağışlanan, 150 Evler Mahallesi'ndeki arsanın üzerine yapılacak özel hastane için 27 Şubat'ta ihaleye çıkılacak.

Ayvalık Belediyesi'ne hibe edilen arsa üzerine hastane yapılması amacıyla ihaleye çıkılıyor. Sağlık Bakanlığı Özel Hastaneler Yönetmenliği'ne uygun Özel Hastane yaptırılması ve işletilmesi amacıyla söz konusu ihale, 27 Şubat günü Belediye binasında yapılacak.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık'ta Devlet Hastanesi'nin yetersizliği, bazı branşlarda doktor yokluğu ve özel hastanelerin bulunmayışı nedeniyle vatandaşların çaresizlik içinde kent dışında arayış içinde olduklarını hatırlattı. Sağlık sektörünün gelişmesi konusuna büyük önem veren ve Ayvalık'ta nüfusun her geçen gün artış kaydettiğini dile getiren Başkan Ergin, gelecek süreçte sıkıntı yaşanmaması için özel hastane kurulması amacıyla on dönümlük bir arsanın hazır olduğunu belirtti.

İmar planlarında sağlık alanı olarak belirlenen alanın Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'nde gelişmekte olan bir bölgede bulunduğunu belirten Ergin, "Planlanmasıyla, altyapısıyla her türlü yatırım olanaklarının sunulacağı on dönümlük arsada yapılacak olan özel hastane, sadece Ayvalıklılar için değil bize yakın olan ilçelerdeki vatandaşların da yararlanacağı bir kurum olacak" dedi.