Ayvalık Kent Konseyi başkanlığına Füsun Atay oy birliğiyle seçildi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde gerçekleştirilen Kent Konseyi Genel Kurulu'nda, başkanlık görevine Füsun Atay seçildi. Tek aday olarak katıldığı seçimde üyelerin tamamının oyunu alarak başkanlık koltuğuna oturan Atay, yeni dönemde katılımcı, üretken ve toplumun tüm kesimlerini kucaklayan bir yönetim anlayışıyla çalışacaklarının mesajını verdi.

Ayvalık Kent Konseyi Genel Kurulu, kent yaşamına yön veren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve konsey üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Divan başkanlığını Özüm Metin'in üstlendiği genel kurulda, Özlem Özuslu ve Galip Bodur katip üye olarak görev yaptı. Genel kurulda Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ile önceki dönem Kent Konseyi Başkanı Halil Coşkun da birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından gerçekleştirilen seçimde, başkanlığa tek aday olarak katılan Füsun Atay, üyelerin oy birliğiyle Ayvalık Kent Konseyi'nin yeni başkanı oldu.

"Tüm sivil toplum kuruluşlarıyla omuz omuza çalışacağız"

Seçimin ardından konuşan Füsun Atay, kendisine gösterilen büyük teveccüh ve güven nedeniyle genel kurul üyelerine teşekkür etti. Ayvalık'ın geleceğine katkı sunmak amacıyla kentte faaliyet gösteren tüm sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde hareket edeceklerini vurgulayan Atay, Kent Konseyi'ni toplumun her kesiminin söz sahibi olabildiği, ortak aklın ve dayanışmanın ön plana çıktığı bir yapıya kavuşturmayı hedeflediklerini belirtti. Yeni dönemde özellikle kadınların, gençlerin ve engelli bireylerin kent yönetimine katılımını önemsediklerini ifade eden Atay, mevcut Kadın Meclisi'nin yanı sıra Gençlik Meclisi ve Engelliler Meclisi'nin oluşturulması için çalışmalar yürüteceklerini açıkladı.

İlk tebrik kızından geldi

Genel kurulun en anlamlı anlarından biri ise Füsun Atay'ın başkan seçilmesinin ardından yaşandı. Atay'ı ilk kutlayan isim, kızı Hande oldu. Annesine çiçek takdim eden Hande'nin bu jesti, genel kurulda duygusal ve renkli görüntüler oluşturdu. 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'ne denk gelen genel kurulda Füsun Atay da tüm kız çocuklarının bu özel gününü kutlayarak, kız çocuklarının güçlü, özgür ve eşit bireyler olarak yetişmesinin önemine dikkat çekti.

Galip Bodur'a 10. yıl plaketi

Genel kurulda ayrıca anlamlı bir vefa örneği sergilendi. Önceki dönem Kent Konseyi Başkanı Halil Coşkun, Ayvalık Kent Konseyi'ndeki görevinde 10 yılı geride bırakan Genel Sekreter Galip Bodur'a, bugüne kadar sunduğu hizmet ve katkılarından dolayı plaket takdim etti.

İşte Ayvalık Kent Konseyi'nin yeni yürütme kurulu

Füsun Atay'ın başkanlığında oluşan Ayvalık Kent Konseyi'nin yeni yürütme kurulunda; Cafer Çaylan, Kurtuluş Tek, İlknur Doğan, Serap Tuncay, Hasan Çetin, Hüseyin Aday ve Hülya Ayvalı isimleri yer aldı. Genel kurul, yeni başkan Füsun Atay ve yönetimine yönelik tebriklerle sona ererken, Ayvalık Kent Konseyi'nde yeni dönemin öncelikli hedefleri arasında sivil toplumla güçlü iş birliği, katılımcı kent yönetimi ve toplumun farklı kesimlerinin karar alma süreçlerinde daha etkin temsil edilmesi öne çıktı.