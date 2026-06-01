Ayvalık Kurban Bayramı\'nda 1 milyon misafiri ağırladı

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Kurban Bayramı tatili boyunca Ayvalık'ın yaklaşık 1 milyon ziyaretçiyi ağırladığını belirterek, yoğunluk süresince görev yapan belediye çalışanları başta olmak üzere tüm emekçilere teşekkür etti.

Başkan Mesut Ergin, bayram tatilinde yazlıklarına ve konaklama tesislerine gelen ziyaretçilerin yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelen binlerce günübirlik misafirin de Ayvalık'ın doğal ve tarihi güzelliklerini, zengin mutfağını ve kültür-sanat yaşamını deneyimleme fırsatı bulduğunu söyledi.

Bayram boyunca kentte yoğun bir hareketlilik yaşandığını ifade eden Ergin, belediye ekiplerinin 24 saat esasına göre görev yaptığını vurguladı. Kentin temizliği, düzeni ve misafirlerin huzuru için ekiplerin gece gündüz sahada olduğunu belirten Ergin, Ayvalık'ın misafirperverlik geleneğini sürdürmek adına büyük bir özveriyle çalışıldığını kaydetti.

Ayvalık'ı tercih eden tüm ziyaretçilere teşekkür eden Başkan Ergin, "Bayram boyunca sokaklarımızı, meydanlarımızı ve sahillerimizi güzelleştiren tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum. Ancak en büyük teşekkürü, milyonlarca anıya ev sahipliği yapan kentimizde yaklaşık 1 milyon kişiye hizmet verebilmek için bayram boyunca görevinin başında olan tüm emekçilerimiz hak ediyor" dedi. - BALIKESİR