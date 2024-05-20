Ayvalık\'ta 7. Teferic Şenlikleri Coşkuyla Başladı

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde "Baharda Şenlik Bir Başka, 7. Teferic Şenlikleri bu yıl da bambaşka" mottosuyla Küçükköy'de coşkulu başlayan etkinlik 3 gün boyunca 7'den 77'ye hemen her yaştan insanın ilgi odağı oldu. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, gelenek ve kültürleri yaşatan şenliğin gelecek yıl yine görkemli bir şekilde kutlanacağını belirterek, ülkenin tüm renklerinin burada buluştuğunu söyledi.

Başkan Ergin "Yine hep birlikte, omuz omuza Teferic'in gelişini karşıladık, 7. Küçükköy Teferic Şenlikleri'ni bu yıl da coşkuyla gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz" dedi.

17 Mayıs Cuma günü, kortej yürüyüşünün ardından Cami Avlusu'nda açılış töreni gerçekleştirilen Teferic Şenlikleri 3 gün boyunca yöresel halk oyunları ve gezici konserlerle kente renk kattı.

Teferic Şenliği'nin ikinci akşamı da dopdolu ve coşkuyla geçti. Küçükköy Halk Müziği Derneği'nin birbirinden güzel balkan ezgilerini dinleyiciler için seslendirdiler ve güzel bir akşam yaşattılar. Konserde konusan Başkan Ergin, "7. Küçükköy Teferic Şenlikleri Balkan kültürünün tüm yansımalarını sunuyor" dedi.

19 Mayıs akşamına kadar devam eden şenliğe katılan konuklar üç gün boyunca Küçükköy'ün ve Balkan kültürünün tadını çıkardı. Balkan bandosunun stant aralarında verdiği konserlerde konuklar şarkılara eşlik etti.

Küçükköy Üretim Mutfağı'nın düzenlediği özel mantı ve sabun yapımı atölyesinin yanı sıra, Boşnak böreği yapımı da çok büyük ilgi gördü.

Arzu Yanardağ, Çisil Oral ve Erbil Göktaş'ın "Yerelde Sanat" üzerine gerçekleştirdiği söyleşiye katılanlar konuşmaları ilgiyle dinledi.

Balkan ülkeleri Halk Oyunları gösterileri ve Ljiljan konserinde sanatçı sevenlerine dillerden düşmeyen Boşnak şarkılarını seslendirdi.

Sabancı teknolojiler atölyesi; drama, arkeoloji eğitici etkinlikleri de çocukların ilgi odağı oldu. Şudabap çocuk konserinde keyifli saatler geçirdiler. 7. Küçükköy Teferic Şenlikleri Sabancı Teknolojiler Atölyesi bahçesindeki mübadele konseriyle sona erdi. - BALIKESİR